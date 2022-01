Covid: Novelli (FI), introdurre green pass anche per celebrazioni religiose

FVG – “Se il vaccino è un atto d’amore, come ha giustamente ricordato Papa Francesco, si proceda non solo a prevedere l’uso delle FFP2 in chiesa, ma anche ad estendere l’obbligo del green pass anche per le cerimonie religiose, a tutela dei fedeli e degli stessi prelati”. Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli commentando l’intenzione della CEI di archiviare le mascherine chirurgiche a favore di quelle più protettive.

“Purtroppo il virus circola rapidamente e non fa distinzioni di luoghi, siano essi di svago o di culto. Il green pass è obbligatorio nei cinema, non vedo perché non debba essere richiesto per le celebrazioni religiose. Nella mia regione, il Friuli Venezia Giulia, ad esempio, sono decine i prelati positivi, segno che il virus circola anche nei luoghi di culto. La realtà è che andare in chiesa purtroppo non basta per proteggere se stessi e gli altri dal Covid e dalle sue conseguenze, a differenza di chi si è vaccinato e fa uso delle mascherine FFP2, rispetta il distanziamento e si lava le mani. Adottare una misura di contenimento sarebbe auspicabile, oltre che cosa buona e giusta. Pregare sì, ma in sicurezza”, conclude Novelli.