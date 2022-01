Teatro Contatto: doppio appuntamento per inaugurare il 2022

UDINE – Un doppio inizio anno per bambini, famiglie e per tutto il pubblico: il 2022 del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG inizia con una fiaba per bambini dai 3 anni in su della Compagnia La Luna nel letto e con le geniali interpretazioni e visioni sul mondo in cui stiamo vivendo del collettivo catalano – Leone d’argento alla Biennale di Venezia – Agrupación Señor Serrano.

Il 6 gennaio al Teatro Palamostre di Udine (inizio alle 17), primo appuntamento dell’anno con la stagione di ContattoTIG per le famiglie nell’ambito di Udine Città Teatro per i bambini, con Jack e il fagiolo magico (una storia fra terra e cielo) della Compagnia La luna nel letto, con Maria Pascale. Ispirato ad una fiaba della tradizione orale inglese, lo spettacolo racconta la storia del piccolo Jack e del suo prodigioso viaggio fra le nuvole in fuga dalle sue disavventure sulla terra, guidato solo dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e intelligenza. Una storia emblematica che una attrice burattinaia restituisce al pubblico dei piccolissimi e dei suoi accompagnatori attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, raffinata, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni fantastiche.

Il 14 e 15 gennaio, sempre al Palamostre (inizio alle 21), inaugurazione della Stagione di Teatro Contatto 40 con The Mountain, una co-produzione internazionale CSS, con il prodigioso teatro di Agrupación Señor Serrano. C’è un’immagine ampiamente diffusa e ricorrente nella storia delle idee: scalare una montagna, superare tutte le difficoltà per raggiungerne la cima e, una volta lì, poter vedere il mondo “così com’è”. Dall’immagine di quella Montagna si origina una nuova narrazione di sensi e immagini stratificate del geniale collettivo catalano Agrupación Señor Serrano, capitanato da Àlex Serrano, Pau Palacios, Ferran Dordal.

In una scena simile a un set televisivo con praticabili, piedistalli, luci, proiettori, modellini in scala, computer e grandi schermi, The Mountain si nutre di interrogativi che ci riguardano, che scandagliano il rapporto fra senso del reale, verità e la costruzione di narrazioni che solo sembrano vere, come le fake news del nostro tempo. Qual è la differenza tra una narrativa fittizia e una narrativa fattuale? Perché sappiamo che una narrazione racconta “fatti reali” e non inventati? Come è costruita “la verità”? Per rispondere a questi interrogativi, Agrupación Señor Serrano fa convergere in The Mountain più narrazioni e influenze: la prima spedizione sull’Everest, il cui esito è ancora oggi incerto; Orson Welles che semina il panico con il suo programma radiofonico La guerra dei mondi; giocatori di badminton che giocano a baseball; un sito web di fake news; un drone che scruta il pubblico; molta neve; schermi mobili; immagini frammentate; e Vladimir Putin che parla soddisfatto di fiducia e verità.

Biglietteria e prevendite: Teatro Palamostre, piazzale Diacono, Lun – Sab 17.30-19.30 – tel. 0432.506925; biglietteria@cssudine.it. Online sul circuito vivaticket