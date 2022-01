Sereni Orizzonti: rette invariate nelle 8 rsa in regione

FVG – Per tutto il 2022 non subiranno alcun aumento le rette degli ospiti nelle otto residenze per anziani che il gruppo “Sereni Orizzonti” gestisce nel Friuli Venezia Giulia. Malgrado i rilevanti incrementi dei costi di energia elettrica, riscaldamento e altre forniture si è infatti deciso venire incontro alle famiglie e agli ospiti nelle residenze di Udine (“Gelsomino”), Pasian di Prato (“Paolino Zucchini”), Gemona del Friuli (“I Tigli”), San Giovanni al Natisone (“Le Camelie”), Risano (“Giacinto Blasoni”), Percoto (“Villa Orchidea”), Aiello del Friuli (“Le Meridiane”) e Pieris (“Mimosa”).

«Si tratta di una scelta operata in considerazione delle difficoltà oggettive che derivano dalla pandemia» dichiara l’amministratore Gabriele Meluzzi. «Abbiamo rafforzato tutte le misure e i protocolli per garantire la sicurezza dei nostri ospiti ma comprendiamo le difficoltà, anche economiche, delle famiglie». Il gruppo friulano – uno dei primi tre a livello nazionale – opera nella costruzione e gestione di residenze per anziani con oltre 80 Rsa e 5.000 posti letto in Italia e con filiali in Germania e Spagna. Attualmente nella nostra regione sta realizzando altre due residenze a Fontanafredda e a Monfalcone.