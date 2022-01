Progetto Fvg/Ar: “Per frenare i costi, considerare anche il nucleare”

FVG – “In questo momento, la contingenza è quella di arginare l’inarrestabile aumento del costo dell’energia e in uno stato di emergenza non si può tralasciare nessuna ipotesi per uscirne. Servono interventi immediati, ma anche e soprattutto in prospettiva, pensando sicuramente alle energie rinnovabili e prendendo in considerazione anche il nucleare di nuova generazione”.

A sostenerlo in una nota sono i consiglieri regionali del Gruppo di Progetto Fvg per una Regione speciale/Ar, Mauro Di Bert, Edy Morandini e Giuseppe Sibau.

“Crediamo sia chiaro a tutti che l’Italia, nel medio e lungo periodo, non può permettersi continui no ideologici – aggiungono i tre consiglieri -. Anche le categorie produttive attraverso i propri rappresentanti, pensiamo alle recenti dichiarazioni di Giampiero Benedetti e Michelangelo Agrusti, hanno manifestato lo stesso concetto e soprattutto che il nostro Paese non può continuare a vivere dipendendo totalmente da energia prodotta e fornita dall’estero”.

“Al momento – ricordano gli esponenti regionali di Progetto Fvg/Ar – noi compriamo energia anche dalle centrali nucleari di Francia e Slovenia e continuiamo a demonizzare un sistema di produzione quando in realtà, indirettamente, lo sosteniamo. Abbiamo nascosto la testa sotto la sabbia per troppo tempo e così facendo abbiamo portato il Paese alla situazione che stiamo vivendo oggi, caratterizzata da un aumento significativo dei costi energetici che inevitabilmente sta gravando, in modo molto pesante, sulle famiglie e sulle imprese. E conferma di un tanto la avremo già dalle prossime bollette”.

“Abbiamo letto sulla stampa un attacco gratuito e ingiustificato all’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini – scrivono Di Bert, Morandini e Sibau – da parte di due esponenti di Fratelli d’Italia, ma la risposta al problema non c’è stata, perché a parte attaccare non sono state date indicazione su come superare l’emergenza. Quanto all’asserita assenza di competenza in materia attribuita all’assessore regionale e citata dagli esponenti di FdI, ricordiamo che anche Bini si avvale di esperti, locali, nazionali e internazionali”.

“Riteniamo infine – concludono – che mai come in questo momento abbiamo necessità di valutare ogni possibile proposta per il futuro. E non di reazioni volte solo al consenso elettorale”.