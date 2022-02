L’Apu Udine vince e torna capolista solitaria nel campionato di A2

UDINE – L’OWW Udine, complice il rinvio causa focolaio-Covid del match della Pallacanestro Cantù, ritorna capolista solitaria battendo in casa il Gruppo Mascio Treviglio per 79-59. Svanisce così, dietro ad un “ventello”, la maledizione di Treviglio, squadra che aveva battuto due volte in precedenza i bianconeri, prima in Supercoppa a Lignano Sabbiadoro e, poi, in campionato nel match di andata.

Cosa è cambiato da quelle volte in casa APU? Intanto i padroni di casa hanno avuto a disposizione tutti gli effettivi, recuperando, dopo due gare in cui era assente, il centro Walters e disponendo dell’altro americano Lacey, assente nei precedenti match contro i lombardi (a fare le spese per le abbondanti rotazioni è stato, però, Nobile, lasciato fuori dal roster).

Udine, inoltre, è entrata in campo decisa ad imporre il suo gioco, come predicato tante volte da coach Boniciolli, ed il risultato è stato un dominio nel punteggio dal primo all’ultimo minuto, anche se il match è stato combattuto fino alla fine dell’incontro.

A dispetto dello scarto finale, il Gruppo Mascio, privo di due pedine importanti come la guardia Reatti ed l’ala Sacchetti, si è dimostrato un osso duro, mettendo in campo difese tignose e cercando di sfruttare le numerose bocche da fuoco a disposizione del bravo coach Correa. Anche se il pericolo numero degli ospiti, il playmaker Rodriguez, già match-winner con Cantù, è clamorosamente mancato agli ospiti, registrando un pessimo 1/10 al tiro.

L’OWW ha a sua volta giocato una gara difensiva di grande intensità, vincendo nettamente la lotta ai rimbalzi (47-34 il computo finale) ed ha però messo in mostra la classe, da categoria superiore, del playmaker Cappelletti, sempre più leader della squadra, e di Lacey, top-scorer del match con 20 punti. Tuttavia la conferma più bella tra i friulani è stata quella di un ancora una volta ottimo Pellegrino, presente al rimbalzo, attento ai falli commessi e con mano morbida in attacco: per lui è arrivata una doppia doppia di 13 punti e 11 rimbalzi. Sabato, con inizio alle ore 19.30, i bianconeri affronteranno un nuovo turno casalingo: al Carnera arriverà la Bakery Piacenza.

APU OLD WILD WEST UDINE – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO 79-59 (21-12, 45-30, 58-44)

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 13 punti, Walters 2, Mussini 7, Pieri 2, Antonutti 4, Esposito 9, Giuri 5, Pellegrino 13, Italiano 2, Azzano, Lacey 20, Ebeling 2. All. Matteo Boniciolli.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Langston 8 punti, Amboni ne, Miaschi 3, Bogliardi 6, D’Almeida 6, Venuto 4, Abati Toure 6, Rodriguez 7, Sollazzo 19, Lupusor ne. All. Michele Ca