Montagna Fvg: per il week-end di Carnevale, piste aperte e animazioni

FVG – È il week-end di Carnevale e anche sulle cime del Friuli Venezia Giulia si festeggiano le mascherine. A proporre animazioni e attività sarà in particolare Sappada, dove esplode il Plodar Vosenòcht, la tradizione più amata e popolare in questo borgo di montagna in cui si parla il vecchissimo dialetto di matrice tedesca. Per tutto il week-end e fino a mercoledì prossimo saranno diverse le proposte per offrire agli appassionati della montagna un’alternativa allo sci in tutte le località del Friuli Venezia Giulia: da Tarvisio a Sappada tra escursioni, passeggiate e gite sulla neve, non mancheranno le occasioni per divertirsi. Gli impianti nelle sei località sciistiche rimangono aperti e, in occasione del carnevale e fino a mercoledì 2 marzo, le piste apriranno in tutti i poli alle 8.30.

Sappada onora anche quest’anno la tradizione del Carnevale con tanti appuntamenti. Sarà Nevelandia a ospitare attività fino a martedì: dalle 10 alle 16 il parco giochi rimarrà aperto con animazioni e giochi per i bambini, lo special guest Maurizio Zamboni ed eventi tutti i pomeriggi. Oggi alle 15 ci saranno truccabimbi e palloncini magici, sabato la festa in maschera, domenica il Carnival luna park e martedì il party finale in occasione dell’ultimo giorno di carnevale. Domani, domenica e martedì alle 15 l’appuntamento è con “Le maschere del carnevale sappadino: incontro con lo scultore”, per scoprire una delle tradizioni più caratteristiche della località. Rimangono in programma fino al 2 marzo la ciaspolata in quota in compagnia della guida alpina, partendo da Cima Sappada o dalla sede dell’infopoint di PromoTurismoFvg, l’approccio all’arrampicata su ghiaccio e lo sci alpinismo (anche in notturna) sempre con la guida alpina, la sciata con i campioni olimpici Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner, il winter nordic walking al laghetto delle trote, il giro con la slitta trainata dai cavalli e la camminata alla scoperta della Sappada vecchia. Tra le altre proposte, si potrà raggiungere il monte Ferro con il gatto delle nevi (o pick up) per una degustazione in quota o scoprire le tradizioni nel laboratorio con il fabbro del paese. Tutte le informazioni e le prenotazioni sono disponibili all’infopoint di PromoTurismoFVG della località montana (tel. 0435 469131; info.sappada@promoturismo.fvg.it).

A Sauris si ricarica le batterie immersi nella natura tra attività rigeneranti per corpo e mente come winter breathing, strech&flex, winter forest bathing, pilates, camminate nel bosco con le lanterne, passeggiate nella neve ed escursioni alla scoperta del Monte Rucke, oppure il laboratorio per bambini (Informazioni e prenotazioni allo IAT di Sauris (tel. 0433.86076;info@sauris.org).

A Forni di Sopra anche per i prossimi giorni ci saranno ciaspolate in quota e a fondovalle anche in notturna, rimane aperto il nuovissimo palaghiaccio “Dolomiti in tutti i sensi”, è possibile avvicinarsi all’hockey, al biathlon e altri sport sulla neve al centro di fondo e, ancora, scoprire lo sci escursionismo. Dal centro di fondo partirà la fiaccolata lungo il Tagliamento, mentre per i più piccoli ritorna la passeggiata con l’asino Biagio (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFVG Forni di Sopra, tel. 0433 886767; info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it).

Lo Zoncolan offre come sempre numerose possibilità per chi vuole vivere la neve e la montagna extra sci: tra ciaspolate serali, la lanternata, cavalcate a fondovalle e approccio all’arrampicata, ma anche yoga, camminate sulle tracce degli animali del bosco e, per chi fosse interessato, c’è ancora la possibilità di godersi l’uscita di avvicinamento allo sci di fondo seguendo i grandi campioni, al centro fondo dei laghetti Timau. Per i più piccoli l’iniziativa “Una mucca per amico” e il laboratorio creativo artigianale (Informazioni e prenotazioni: Visit Zoncolan-Sutrio tel. 0433 778921). Sempre lo Zoncolan propone “Tra le ghiaie dei Rivoli Bianchi”, l’escursione naturalistica all’Anello di Avaglio e per i più piccoli “L’allegra fattoria di Romina e Ivan” (Info e Prenotazioni: Alpi Dolomiti Friulane, Arta Terme – 0433786171 info@silentalps.it).

Sulle Dolomiti ancora escursioni con le ciaspole (di giorno e di notte), lezioni di nivologia, corsi di degustazione di grappe, il corso di intreccio vimini con l’artista e lo scialpinismo accompagnati dalla guida (Informazioni e prenotazioni: Gierre sas, tel. 3333 866363 info@montagna.es). Piancavallo propone invece sabato una ciaspolata magica che si conclude con 800 metri di discesa con il bob illuminati dalle pile e dalle fiaccole, domenica “La magia della neve in famiglia. Una giornata sulla neve, con le ciaspole ai piedi per scoprire le valenze naturalistiche di Piancavallo”, lunedì “Alla scoperta del bosco. Il bosco in inverno può sembrare immobile, non vivente, in realtà tutto si sta già preparando alla primavera. Attraverso una serie di prove e osservazioni si potrà conoscere meglio le meraviglie della faggeta” e martedì “Ciaspolando in famiglia. Una mattina sulla neve, con le ciaspole ai piedi per scoprire le valenze naturalistiche di Piancavallo”, oltre alle attività a richiesta e fuori programma per gruppi (Info www.eupolis.info, info@eupolis.info, Prenotazioni: bit.ly/Piancavallo_prenotazioni).

A Tarvisio si ripropongono le classiche, ma sempre amate escursioni con racchette da neve al Rifugio Zacchi e Grego e numerose passeggiate in mezzo alla neve fresca dei Laghi di Fusine, Alpe del Lago, Spaik Alm, Val Saisera, sentiero Vuom e Prati di Rutte, o in notturna a scoprire i Prati Oitzinger, o ancora la passeggiata storica Abschnitt Saisera e l’escursione alle malghe Montasio. Inoltre, restano sempre in programma la gita in carrozza, lo sci nordico all’Arena Paruzzi, uscite con la snow fat bike in Val Saisera e Val Bartolo, forest bathing e snow yoga, e, per i più piccoli, si confermano Ciasporellando all’imbrunire o l’approccio all’arrampicata e diversi laboratori, oltre allo Snow Park di Valbruna, il Kinderalm, adatto ai principianti e agli amanti degli slittini/bob (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFVG Tarvisio, info.tarvisio@promoturismo.fvg.it; tel. +39 0428 2135).

Tutte le attività sono consultabili sul sito Montagna365 del portale di PromoTurismoFVG, alla sezione “Neve e ghiaccio” (www.turismofvg.it/it/montagna365/neve-e-ghiaccio).