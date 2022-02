Tanta gente nelle piazze del Fvg a favore del popolo ucraino

UDINE – Grande partecipazione, a Udine e nelle altre città del Fvg, agli eventi promossi a sostegno del popolo ucraino. “Si ponga fine al riarmo esasperato degli eserciti – è stato l’appello dei manifestanti – l’Unione Europea e l’Italia dichiarino la propria indisponibilità a tutte le iniziative militari e si facciano parte attiva per raggiungere un accordo nel rispetto della sicurezza e dei diritti di tutte le popolazioni coinvolte”.

“Sono orgoglioso che la nostra terra accolga donne e bambini che stanno scappando dalla guerra. Regione Friuli Venezia Giulia farà la sua parte”. E’ il messaggio postato dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, sui suoi profili social.

“Emozionano le madri e i cittadini ucraini oggi presenti in piazza, perché dopo 70 anni di pace è persino incomprensibile per noi avere un figlio in guerra, ma ogni italiano dovrebbe capire che sotto attacco siamo tutti noi, i rapporti pacifici tra i Paesi e il sistema democratico che abbiamo contribuito a costruire”. E’ il concetto espresso a Udine dal segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, prendendo la parola in piazza XX Settembre alla manifestazione organizzata dall’associazione culturale Ucraina-Friuli di Codroipo, per la pace in Ucraina a supporto della popolazione colpita dall’invasione russa. Presente anche la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd).