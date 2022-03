L’OWW Udine travolge anche Casale Monferrato

CASALE MONFERRATO – Non si arresta la marcia dell’OWW Udine che, nel recupero della 15a giornata, sconfigge, con una certa facilità, la Novipiù Monferrato per 72 a 49. Il successo in terra piemontese tiene saldamente al primo posto in classifica i friulani che tornano a distanziare, di due punti, la formazione della Giorgio Tesi Group Pistoia.

La partita si è da subito incanalata sui binari più congeniali per i friulani, privi ancora dell’apporto di Mussini ed Ebeling. Già dopo 4′ di gioco il tabellone del PalaFerraris segnava un eloquente +9 per gli ospiti (4-13) ed il disatacco si è esteso sempre di più, nonostante un piccolo passaggio a vuoto a fine secondo quarto, toccando il massimo vantaggio di +29 ad inizio ultimo quarto.

Tra i bianconeri, nota di merito per un ottimo Walters, probabilmente alla sua migliore recita in casacca bianconera. Il centro americano è stato un concentrato di dinamicità e forza fisica che i padroni di casa non sono mai riusciti a fermare ed anche in difesa, insieme ai compagni, ha contestato quasi tutti i tiri degli avversari. Per lui lo score recita 15 punti e 9 rimbalzi in quasi 19′ sul parquet.

Ovviamente molto soddisfatto coach Boniciolli al termine del match: “Questa per noi era una partita molto insidiosa, la quinta di un ciclo che comprendeva anche le tre di Coppe Italia. Il tutto senza potere disporre di Mussini ed Ebeling e con Antonutti da preservare dopo l’ampio utilizzo nelle partite di Coppa. Abbiamo giocato una prestazione difensiva straordinaria, concedendo solo 49 punti alla quinta formazione in classifica. In attacco abbiamo fatto una partita intelligente, anche se ci mancavano le gambe per avere buone percentuali nel tiro da tre punti”.

Domenica, l’OWW Udine tornerà finalmente a giocare tra le mure amiche dove affronterà l’Urania Milano. Sarà anche l’occasione per festeggiare insieme ai tifosi la conquista della Coppa Italia.

NOVIPIU’ JB MONFERRATO – APU OLD WILD WEST UDINE 49-72 (12-25, 26-37, 36-62)

NOVIPIU’ JB MONFERRATO: Sarto 10 punti, Bertola, Valentini F. 2, Valentini L. 3, Formenti, Sirchia, Okeke 11, Martinoni, Feng, Ghirlanda 10, Leggio 6, Hill-Mais 7. All. Andrea Valentini.

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 10 punti, Walters 15, Pieri, Antonutti 4, Esposito 12, Giuri 13, Nobile 3, Pellegrino 4, Italiano 4, Lacey 7. All. Matteo Boniciolli.