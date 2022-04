Autostrade, Santoro (Pd): “Confusione totale da parte della giunta, la concessione è a rischio”

FVG – “Il percorso per arrivare alla NewCo autostradale e alla conclusione dei lavori sull’A4 continua a essere segnato da forti contraddizioni e un’imbarazzante gestione da parte della Giunta Fedriga di una delle più importanti opere per la viabilità del nord est. Tra le posizioni, tra loro contrastanti, di Autovie Venete da una parte e della Giunta dall’altra, il rischio concreto è di perdere la concessione autostradale”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) a margine della risposta all’interrogazione rivolta alla Giunta regionale per chiarire “quali prospettive per la Newco Autostrade Alto Adriatico e le opere previste in Fvg e non ancora realizzate”.

“La strada intrapresa a suo tempo da Regione, Autovie Venete e Governo per affrontare la scadenza della concessione con la creazione di una società in house – prosegue la consigliera dem – ha una fondata ragione che garantirebbe il mantenimento della concessione autostradale sul territorio. Tuttavia, a più riprese e anche in questi ultimi giorni, l’attuale presidente di Autovie, Paniz, ha fatto emergere in modo evidente la netta contrarietà a proseguire nel percorso già delineato, con inevitabili gravi ripercussioni sull’iter avviato. Inoltre la lentezza di Friulia nella definizione di quanto le compete, appare preoccupante”.

Accanto a queste dichiarazioni, continua Santoro, “vediamo un imbarazzante immobilismo non solo sul processo di costituzione della Newco, ma anche sulle opere, come il casello di Palmanova e la rotatoria di Pertegada, che rischiano di non vedere mai la luce, dato che i soldi previsti per gli interventi sono stati spostati per opere in Veneto. Infine, restano le forti preoccupazioni dovute al fatto che l’assessore Pizzimenti non ha chiarito quale sia la posizione della Giunta rispetto alle dichiarazioni di Paniz e quanto intendano impegnarsi e con che tempi per arrivare al risultato inizialmente stabilito”.