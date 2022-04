Incidente tra Portogruaro e San Stino: traffico rallentato sulla A4

FVG – Si segnalano code e rallentamenti tra Latisana e San Stino di Livenza sull’autostrada A4 in direzione Venezia dalle 7,30 di questa mattina, martedì 12 aprile, a causa di un incidente avvenuto fra tre mezzi pesanti nel tratto tra Nodo di Portogruaro e San Stino.

Nel sinistro – in cui non ci sono feriti – uno dei mezzi ha perso il carico di granaglie. Sul posto il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico che sono all’opera per recuperare il materiale e pulire la sede stradale.

Non è stato necessario chiudere il tratto autostradale perché l’incidente si è verificato sulla corsia di marcia e i mezzi che provengono da Trieste possono circolare sulla corsia di sorpasso nel punto in cui è avvenuto l’incidente.