Tessere per il carburante: da giovedì appuntamenti anche in due pomeriggi

UDINE –Vista l’eccezionale mole di richieste di attivazione di tessere carburante, nonché di variazioni di dati su quelle esistenti, la Camera di Commercio Pordenone-Udine aprirà gli appuntamenti anche al pomeriggio, nelle giornate di martedì e giovedì, in entrambe le sedi.

L’apertura pomeridiana, a partire da giovedì 14 aprile, arriva come ulteriore misura presa dall’ente per dare più celere risposta possibile ai cittadini, dopo che la Camera nei giorni scorsi aveva già ampliato gli “slot” di prenotazione disponibili nei consueti orari mattutini. La procedura resta per appuntamento, tramite rapida e facile compilazione di un modulo sempre sul sito web www.pnud.camcom.it : ciò consente di non doversi presentare con anticipo rispetto all’orario prenotato, né fare code o attendere inutilmente il proprio turno, riducendo così i tempi e anche eventuali assembramenti.

L’ente stima, con questa apertura straordinaria, di aggiungere circa ulteriori 150 appuntamenti a settimana. Qualche dato: l’ente ha visto, ad aprile, un incremento medio di operazioni al giorno, rispetto a gennaio, di quasi il 70% a Udine e quasi il 60% a Pordenone: in tutto, sempre in aprile e finora, si registrano in media oltre 380 operazioni giornaliere per tutte e due le sedi.