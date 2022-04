Fontanini: “Dal Pnrr 38 milioni per 8 opere a Udine. Basta polemiche surreali”

UDINE – La parte del leone la fa il progetto di edilizia residenziale di San Domenico, per il quale il Comune ha ottenuto 15 milioni di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si aggiungono i quasi 10 milioni di euro per la nuova sede del museo di Storia naturale nell’ex Frigo, i 5 milioni di euro per la sede della procura nell’ex Stringher e un importo che accarezza la soglia dei 5 milioni per la nuova scuola dell’infanzia in via Adige. Seguono il progetto per rafforzare la mobilità ciclistica (un milione e 400mila euro), l’intervento da 850mila euro per l’adeguamento antisismico della scuola elementare D’Orlandi, il contributo da mezzo milione di euro per lavori manutentivi e i 170mila euro per l’efficientamento energetico della scuola media Bellavitis. Fanno 38 milioni di euro per otto opere per le quali l’amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento o risulta assegnataria dei fondi Pnrr.

Il sindaco Pietro Fontanini commenta così: “Si tratta di un risultato ragguardevole ma ancora parziale. Sono in ballo altri finanziamenti per i quali abbiamo già fatto domanda per un importo significativo. Avremo modo, in corso d’opera, di entrare nel dettaglio. Di certo, possiamo esprimere soddisfazione per il cambio di marcia avvenuto a livello governativo: dopo una prima fase in cui Udine, il Friuli e tutto il Nord sono stati clamorosamente penalizzati, l’esecutivo ha saputo rimediare erogando finanziamenti per opere importanti e attese”.

Chiude il sindaco: “Siamo fiduciosi di ottenere risorse ulteriori per altri progetti importanti per riqualificare la città. Il Pnrr costituisce una grande opportunità e sarebbe opportuno che tutte le forze politiche lavorassero per proporre, anziché per inventare polemiche surreali”.