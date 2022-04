Suxen: esperienze sensoriali immersive a pochi km da Castelmonte

SUXEN, LUOGO NON-LUOGO

Eden, Avalon, Shangri-La. L’immaginario letterario si è spesso perduto alla ricerca di un “luogo” dove ritrovare un qualcosa di irrimediabilmente perduto. Esotici, lontani, inarrivabili, irraggiungibili. Ebbene questi posti non sono mai esistiti nella realtà, ma qualcosa di molto affine forse… ora si può trovare. Seguiteci in questo particolarissimo incontro.

Partiamo dall’inizio. Che cos’è Suxen? «Suxen è potersi fermare – non solo fisicamente – ma anche mentalmente, pernottare, ristorare corpo e spirito. E’ un’esperienza sensoriale immersiva a pochi chilometri da Castelmonte, dove sacro ed arcaico si congiungono sull’asse del richiamo alla natura.»

Per addentrarci in questa nuovissima, inebriante quanto originale realtà abbiamo incontrato Giuliana Gellini, ideatrice di Suxen, oggi nella sua versione non tanto formativa o di docente (psicologia dell’Arte all’Accademia delle Belle Arti Tiepolo), quanto di terapeuta esperienziale emotiva che attraverso la sociologia, l’antropologia e la psicologia immaginale propone pratiche di regolazione emotiva e benessere.

«Ho scelto questo nome partendo dal termine bifronte rispetto alla trasformazione di Nexus, nome dell’associazione di promozione sociale che fino a qualche mese fa ci ha permesso di portare avanti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del FVG progetti educativi contro la “zombificazione” – la chiamo provocatoriamente così! – delle giovani menti, come ad esempio l’abbraccio al Convitto Paolo Diacono di Cividale oppure Heroes of the Present al Liceo Caterina Percoto di Udine, Famiglia connessa nelle scuole di San Pietro al Natisone e San Leonardo e tanti altri progetti che ci hanno dato davvero enormi soddisfazioni!»

«Sono da sempre affascinata dai trattamenti benessere che vanno a braccetto con la ritualità, provenienti perlopiù da culture millenarie e dagli angoli sperduti del mondo dove queste tradizioni ancora sopravvivono;» intercala GG «e di conseguenza dalla possibilità di una vacanza, di uno stacco, che unisca relax a situazioni edoniche con la purezza che la natura incontaminata può offrire, dalla saggezza di conoscenze ancestrali trasformate in gesti di ringraziamento alla vita che muove l’universo. Questo è ciò che per anni ho cercato io nei miei viaggi: ora lo riporto nelle terre di casa, rivisitandolo naturalmente, e cercando di valorizzare quel lato del nostro territorio forse meno conosciuto e per questo non ancora inflazionato.»

Per questo Suxen è un luogo non-luogo, una condizione dello spirito, diretto a persone in cerca di rotte al di là del consumo turistico: un posto bello da condividere, una porta magica nella quale entrare per contattare prima di tutto sé stessi, ma allo stesso tempo fare esperienze estetiche, plurisensoriali, poetiche. «Ci piace l’idea di offrire un luogo dove la natura incontaminata ha una forza dirompente ma anche protettiva, lenitiva, regolativa, generativa. Per questo offriamo un’ospitalità incastonata nel verde, che dia pace e nutrimento. In abbinamento proponiamo eventi esperienziali, artistici, formativi.»

Da maggio 2022 inoltre è possibile il pernottamento in lodge di legno con ampia vetrata panoramica e da giugno verrà attivata anche la modalità glamping per assaporare al massimo il contatto con la natura incontaminata e la musica del bosco.

LE PROPOSTE DI SUXEN

Forest bathing: immergersi completamente nell’ambiente incontaminato del bosco aumenta il nostro benessere, agevola il recupero somatico e psichico e non meno importante porta ad una trasformazione alchemica del nostro vero sé. Vengono proposti percorsi specifici per problematiche personali o per lasciare andare le paure che i nostri condizionamenti sociali ci portano (GG è Forest Guide). Interessante il percorso con guida audio (che facciamo in tutte le stagioni). Percorso sperimentale – esperienziale nel bosco, dove una voce vi guiderà. Lungo il percorso segni, installazioni, suoni e musiche.

Relax in tino d’estate: (100×100 libidine direbbe un famoso filosofo degli anni Ottanta!) d’inverno in accoppiata con la sauna panoramica (d’inverno) e d’estate con gli impacchi alle erbe spontanee o i bagni di fieno. L’esperienza nei tini centenari è il fiore all’occhiello della struttura e rappresenta in modo esaustivo la filosofia di ospitalità a Suxen: offrire occasioni esperienziali introvabili, originali, mai banali. Il relax in tino consiste nel potersi facilmente immergere in tini di legno da noi restaurati, con acqua piacevolmente tiepida, riscaldata da una potente stufa con la legna del nostro bosco e aromatizzata con un infuso alla lavanda delle nostre piante. Durante la permanenza in tino, verrà servito uno spuntino gourmet con un ottimo vino o una tisana a base di fiori di sambuco del giardino circostante.

Massaggio sonoro e vibrazionale, con strumenti che producono vibrazioni udibili attraverso sì l’udito, ma anche con i tessuti del corpo: ci porta a “sentire corpo” e a perderci piacevolmente in esso. Qui la mente si ferma rimanendo in ascolto soltanto delle vibrazioni sonore che diventano un segnale calmante per il sistema nervoso: come se ancora neonati fossimo soccorsi e cullati dalle braccia amorevoli della madre che sussurra qualcosa di rassicurante o canta la ninna nanna. Consigliatissimo per le persone molto stressate.

EVENTI IN PROGRAMMA: LA VIA DELLA BELLEZZA

Entriamo in fermento: 1 e 22 maggio

Il cibo può energizzare, ripulire, purificare, intossicare, indebolire. Tu che cibo vuoi? Il buon funzionamento del nostro sistema immunitario è fondamentale per mantenerci sani e gioiosi e ciò che introduciamo nel nostro “contenitore” gioca un ruolo estremamente importante. Convivium finale con degustazione vino.

Erbarie: 8 maggio

Donne Potenti: a maggio

Per donne ferite, deluse, tristi, apatiche…che non riescono a realizzarsi o vivere una vita appassionante e piena di gioia. Sfoderiamo la catena ed incominciamo a vivere!

