La sede della Protezione civile di Pagnacco intitolata a Luca Mazzaro

PAGNACCO – E’ stata intitolata al compianto sindaco Luca Mazzaro la sede della Protezione civile di Pagnacco. La struttura, collocata a Plaino, da oltre 10 anni è la casa dei volontari della Protezione civile, realtà particolarmente amata da Mazzaro che si era speso in prima persona per favorire la crescita del gruppo comunale. “Alla Protezione civile, presidio fondamentale, va il nostro ringraziamento – ha ricordato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin – perché, grazie all’operato dei volontari, è diventata un punto di riferimento importantissimo all’interno dei nostri Comuni, ricoprendo un ruolo da collante con le comunità”. La Protezione civile era particolarmente cara a Mazzaro, definito dai volontari di Pagnacco come un padre sempre presente e pronto a dare una parola di supporto. “Proprio per questo motivo, intitolargli la casa della Protezione civile, della generosità, dell’impegno e del servizio per la propria comunità rappresenta quei valori che ne hanno caratterizzato il percorso di sindaco e di uomo. Ho conosciuto Luca in un momento molto difficile per gli amministratori comunali – ha aggiunto Zanin – ed è stato uno dei primi cittadini che hanno lottato per difendere un’altra nostra istituzione, la Provincia. Un Ente che manca a molti, non solo per quello che faceva, ma soprattutto per ciò che rappresentava per il Friuli: ossia coesione, valori e identità”.

Durante la cerimonia hanno preso la parola anche il prefetto Massimo Marchesiello, il vicegovernatore Fvg con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, e l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che hanno ricordato i pregi ma soprattutto l’amicizia che li legava all’ex sindaco. Presenti anche i consiglieri regionali Mariagrazia Santoro, Edy Morandini e Leonardo Barberio, oltre ai tanti sindaci rappresentati dal presidente dell’Anci Fvg, Dorino Favot. Tra loro anche il sindaco facente funzioni di Pagnacco, Laura Sandruvi: “Per noi era fondamentale onorare la memoria di un amministratore particolarmente amato in paese e che, per oltre 20 anni, si è dedicato con impegno a questa comunità. Visto il legame che l’ex sindaco aveva con i volontari della Protezione civile di tipo istituzionale, ma soprattutto affettivo, abbiamo pensato che in questo modo potessimo dargli il giusto riconoscimento. Aveva sposato i valori che contraddistinguono la Protezione civile, che per lui era un punto di riferimento della comunità. Speriamo così di averlo onorato nel migliore dei modi”.

A scoprire la targa i figli e la moglie di Mazzaro per una parentesi particolarmente struggente che ha coinvolto i tanti presenti che hanno avuto la fortuna di conoscere questo primo cittadino che ha lavorato fino alla fine in maniera incessante per il bene del proprio Comune.