Benjamin Clementine si esibirà al rifugio Gilberti per il No Borders Music Festival

CHIUSAFORTE – È una figura di culto nella scena musicale e artistica internazionale: cantautore, musicista polistrumentista e poeta, Benjamin Clementine è il terzo nome annunciato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano per la 27esima edizione del No Borders Music Festival. Sarà il grande protagonista del “Concerto in alta quota” al Rifugio Gilberti a Sella Nevea, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna, in programma sabato 6 agostoalle ore 14. I biglietti per il concerto saranno in vendita da lunedì 9 maggio online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati ticketone.

Inglese di origine ghanese, Benjamin Clementine si trasferisce a Parigi a 18 anni. Costretto a vivere tra rifugi e per strada, a causa di forti ristrettezze economiche, inizia a suonare ovunque gli sia possibile; da questa triste vicenda nasce una grande avventura. Infatti, un discografico lo nota e decide di dargli una chance. Oggi, che di anni ne ha 34, ha due apprezzati EP all’attivo e due dischi: il primo album, At Least for Now, ha vinto il prestigioso Mercury Prize e l’ha consacrato tra le stelle della musica pop internazionale. Nel 2017 dopo l’uscita del suo secondo album, I Tell A Fly, ha collaborato coi Gorillaz di Damon Albarn.

Grazie a questi lavori Benjamin Clementine si è affermato in breve tempo come una figura di culto nella scena musicale e artistica internazionale, ricevendo agli esordi anche i più sentiti complimenti di Sir Paul McCartney durante una sua performance live al celebre programma della BBC di Jools Holland. Per il suo timbro vocale unico e una dote compositiva fuori dal comune, Clementine è stato più volte accostato ad artisti del calibro di Aretha Franklin, Edith Piaf e Leonard Cohen, ma anche Nina Simone ed Erik Satie.

Clementine è un poeta espressionista, un musicista polistrumentista e cantautore con una presenza scenica che non passa inosservata. La sua musica è una musica profonda, malinconica, potente, che lascia estasiati e a tratti disorientati.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.Dopo i concerti annunciati nelle scorse settimane che vedranno protagonisti Tommaso Paradiso e Brunori Sasi ai Laghi di Fusine, rispettivamente il 23 luglio e il 31 luglio,Benjamin Clementine è dunque il terzo nome e la prima star internazionale annunciata per la 27esima edizione del No Borders Music Festival, la storica rassegna che si tiene al confine tra Italia, Austria e Slovenia, valorizzando la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione universale in grado di essere compreso da tutti, superando i confini linguistici, etnici, sociali e geografici. Attraverso la musica, il festival è riuscito inoltre a far scoprire a migliaia di persone alcuni dei luoghi naturalistici più incontaminati e suggestivi del comprensorio montano del Tarvisiano, ponendosi dunque come obiettivo anche la sensibilizzazione e sostenibilità ambientale della propria rassegna, essendo tra i primi a promuovere l’accesso alle aree dei concerti solamente a piedi.

