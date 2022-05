Pescatore trovato senza vita lungo il torrente Slizza

TARVISIO – Un pescatore di sessant’anni è stato ritrovato questa notte privo di vita lungo il torrente Slizza. La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è stata allertata ieri sera alle 23.30 dai carabinieri di Pontebba contattati dai familiari dell’uomo per il suo mancato rientro.

L’auto di Dario Screm, questo il nome del pescatore, è stata ritrovata nei pressi del ponte del Torrente Slizza a Coccau. Intorno all’una di notte anche l’uomo è stato individuato da due forristi del Soccorso Alpino che perlustravano il torrente. Una scivolata o un malore potrebbero essere la causa dell’incidente mortale.

Per recuperare la salma, una volta adagiata nella barella, è stato allestito con le corde un sistema di paranchi per issarla per un centinaio di metri fino a bordo strada. All’intervento hanno preso parte anche i soccorritori della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco di Tarvisio. L’intervento si è concluso alle 3.30.