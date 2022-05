Lanciato il bando per individuare i certificatori del friulano

Prosegue l’attività dell’ARLeF-Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane a favore della certificazione linguistica per la lingua friulana. L’Agenzia ha pubblicato un bando, per soli titoli, per la partecipazione al corso-concorso attraverso il quale si punta a individuare i certificatori delle commissioni di esame per attribuire i livelli di conoscenza della lingua friulana in attuazione del Quadro comune europeo sulle lingue.

Il bando è destinato ai maggiori di 18 anni con un’ottima conoscenza della lingua friulana parlata e scritta (grafia ufficiale ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 15/96). Le candidature potranno essere presentate entro e non oltre il 9 giugno 2022, esclusivamente con invio all’indirizzo pec arlef@certgov.fvg.it .

La Commissione esaminatrice provvederà alla selezione dei candidati valutando il curriculum vitae e formando una graduatoria di merito, in base ai punteggi assegnati. Saranno ammessi al corso-concorso i primi venti candidati in graduatoria i quali potranno partecipare al corso e successivamente ottenere, previo specifico esame, la certificazione di competenza della lingua friulana corrispondente al livello C2. Il corso formativo (in modalità ‘blended’) sarà organizzato dall’Università degli studi di Udine, indicativamente da giugno a ottobre, e avrà una durata di 50 ore (con pausa per le vacanze estive) nelle giornate e fasce orarie che saranno concordate assieme al docente.

I partecipanti al corso-concorso che avranno ottenuto la certificazione di competenza della lingua friulana corrispondente al livello C2 saranno scelti dall’ARLeF per la costituzione delle commissioni di esame per la certificazione. Il bando completo è disponibile sul sito www.arlef.it. Per eventuali informazioni inerenti alla selezione, i concorrenti possono rivolgersi ai seguenti recapiti: tel.: 0432.555812 – e-mail: arlef@regione.fvg.it.