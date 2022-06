Il vino naturale in 70 vignaioli e oltre 250 etichette: riecco Borderwine

CODROIPO – Tutto pronto per il Salone Transfrontaliero del Vino Naturale: la 6^ edizione di Borderwine dà appuntamento per domenica 19 e lunedì 20 giugno a tutti gli amanti del vino prodotto “secondo natura” nello splendido parco di Villa Manin di Passariano (Codroipo) che ospiterà i vignaioli, le degustazioni, le proposte food, la musica e gli altri eventi. Saranno circa 70 i produttori presenti tra Friuli Venezia Giulia, Italia, Austria, Slovenia e Francia per oltre 250 etichette in degustazione.

Da non perdere le degustazioni speciali come la verticale di Ribolla di Radikon, o la masterclass guidata da Gaetano Saccoccio che torna a Borderwine per far scoprire tutti i segreti di Lino Maga, volto del Barbacarlo, il vino diventato “mito” nell’Oltrepò pavese. E poi la degustazione di ReValpo, l’associazione che unisce sette produttori della Valpolicella che condividono un’idea di produzione che rispetta gli antichi ritmi della terra. Ad accompagnare i calici, ovviamente l’offerta gastronomica firmata Borderwine che ha selezionato le eccellenze del territorio dal Fvf: non possono mancare le focacce e le proposte che uniscono FVG e Puglia di Mamm di Udine, per poi passare alla pizza romana e pluripremiata di Tajo (Udine), alla cucina naturale del Ristorante Al Tiglio di Moruzzo, fino ai piatti del Bistrot Mimì e Cocotte di Trieste e a quelli di Anna Barbina, chef dell’Osteria Contemporanea di Lavariano.

I criteri per poter partecipare come produttori a Borderwine rimangono gli stessi: scelta dei terreni, rispetto della loro biodiversità, esclusione di qualsiasi tipo di pesticidi, additivi o di manipolazione chimica o fisica. Produrre vino naturale per Borderwine significa guardare al futuro non solo dell’enologia, ma dell’agricoltura in genere, opponendosi alla logica che vuole una produzione continua e massiccia ad ogni costo.

Il salone sarà aperto domenica 19 giugno dalle 16.00 alle 23.00, lunedì 20 giugno dalle 15.00 alle 23.00 Per acquistare in anticipo i biglietti di ingresso al Salone e alle degustazioni: www.gustait.com. Per tutte le informazioni, l’elenco cantine e il programma aggiornato: www.borderwine.eu.

IL PROGRAMMA E LE DEGUSTAZIONI

DOMENICA 19 GIUGNO

SERENA DI BLASIO e MATTEO SGOBINO, performance – ore 17.30

Performance che unisce teatro e musica con Serena Di Blasio e Matteo Sgobino: racconti umoristici ambientati in bar, osterie e taverne d’altri tempi, intervallati da musiche del mondo, con un omaggio ai cantautori italiani.

PAROLE AL VINO, lo spettacolo di vino e poesia – domenica ore 19

Sul palco di Borderwine “Parole al vino”, lo spettacolo di Francesco Quarna e Maurizio Rossato, due protagonisti della programmazione di Radio Deejay, che unisce vino e poesia: un emozionante intreccio di musica e parole dei grandi autori della letteratura contemporanea, scelti in base al loro rapporto con il vino e con il territorio. Ogni spettacolo di “Parole al vino”, infatti, è unico perché viene costruito in base al luogo in cui va in scena, e quindi ai vini che vengono prodotti, agli autori locali o scegliendo le opere di chi ci ha vissuto. Oltre al vino e alla poesia, un altro elemento fondamentale dello spettacolo è la musica: l’intero incontro è accompagnato da un sottofondo musicale che immerge il pubblico in un affascinante viaggio fatto di parole ed emozioni.

DEGUSTAZIONE “RADIKON e la RIBOLLA: omaggio ad una grande famiglia” – ore 20.30 modera Gaetano Saccoccio

Un omaggio alla famiglia che ha saputo creare una realtà produttiva senza compromessi, rispettando le tradizioni del territorio e le lavorazioni più antiche e delicate come le macerazioni prolungate e le fermentazioni spontanee.

Con 12 ettari sul Collio al confine con la Slovenia, Radikon si trova ad Oslavia (Gorizia): fondata da Stanislao Radikon, detto Stanko, insieme alla moglie Suzana, oggi la cantina è guidata dal figlio Sasa.

La ribolla è uno dei marchi di fabbrica della famiglia Radikon che verrà degustata in 5 differenti annate.

Prezzo a persona : 50,00 euro

LUNEDì 20 GIUGNO

DEGUSTAZIONE “ReValpo – La Valpolicella rivoluzionaria”- ore 17

ReValpo è un gruppo di giovani produttori che produce vini naturali, a tutela del territorio della Valpolicella: ReValpo è un acronimo formato dalle parole Rewind e Valpolicella, per indicare un tornare indietro ma con nuove consapevolezze e prospettive. Un tentativo di riavvolgere il nastro per ripartire con un’idea di vita, di produzione e di consumo più etici, stilando proprie regole comuni e utilizzando solamente uve autoctone.

VINI IN DEGUSTAZIONE

ANTICA VALPOLICELLA – Le Quarette 2020

IL MONTE CARO – Valpolicella 2020

AGRICOLA LA VENTA – Trallallà 2020

AGRICOLA MONTENIGO – Valpolicella 2020

CORTE BRAVI – Valpolicella Superiore 2019

IL ROCCOLO DI MONTICELLI – Passo Dopo 2018

TERRE DI PIETRA – Vigna del Peste 2017

MARCO MOSCONI – Valpolicella Superiore 2017

Prezzo a persona : 35,00 euro

DEGUSTAZIONE “OMAGGIO al grande LINO MAGA” – ore 19 modera Gaetano Saccoccio

Lino Maga è il volto del Barbacarlo, il vino diventato “mito” nell’Oltrepò pavese. Lino viene raccontato nel libro di Valerio Bergamini “Lino Maga, anzi Maga Lino. Il signor Barbacarlo”: la degustazione è quindi un racconto di vini e parole alla scoperta dell’uomo che ha saputo creare vini come si facevano una volta, senza lieviti aggiunti o temperature controllate e quindi imprevedibili, genuini e sorprendenti.

VINI IN DEGUSTAZIONE

BARBACARLO 2020

MONTEBUONO 2019

BARBACARLO 201

MONTEBUONO 2018

MONTEBUONO 2016

Prezzo a persona : 50,00 euro

PROIEZIONE “CALL IT AMBER”, il film dedicato al mondo degli orange wines –ore 21

In anteprima per il FVG, lunedì sera alle 20 sarà proiettato Call it amber, il docufilm di Institution Studio Alp, diretto da Andraz Fistravec dedicato al mondo degli orange wines: si tratta di un vero e proprio viaggio fatto di immagini e testimonianze dirette che raccontano come nascono questi vini tra vigne, cantina, impegno e dedizione.

Tra i protagonisti Joško Gravner, Saša Radikon, Dario Princic e ad alcuni celebri giornalisti di settore e sommelier internazionali come Valter Kramar di Hiša Franko, Sylvie Augereau e Carla Capalbo.