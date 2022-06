Vigili del Fuoco in lutto: è morto Giacomo Monticoli, capo dei volontari di Lignano

LIGNANO SABBIADORO – Un grave lutto ha colpito la famiglia dei vigili del fuoco della provincia di Udine, purtroppo, è venuto prematuramente a mancare Ivan Giacomo Monticoli capo del distaccamento dei vigli del fuoco volontari di Lignano Sabbiadoro.

Nato a Codroipo il 2 maggio 1968, entrò a far parte del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco nel 1987 svolgendo il servizio militare come ausiliario. Terminato il servizio militare, lo spirito di volontario e l’impegno per aiutare il prossimo lo portarono a prestare servizio per alcuni anni nella protezione civile di Lignano, e nel 1997, assieme ad un gruppo di volenterosi lignanesi, a seguire il corso di formazione per vigili del fuoco volontari. Nel 1998 con l’apertura ufficiale del presidio lignanese venne nominato capo distaccamento. In tale veste ha coordinato le attività di soccorso tecnico urgente, organizzando le squadre ed allertando quando necessario i volontari, tenendo i contatti in prima persona con il comando di Udine. “Ivan è stato un capo disponibile ad insegnare e a trasmettere la passione per i pompieri volontari – lo ricordano i colleghi – ponendo in primo piano il rispetto per la divisa, ed impegnandosi spesso in prima persona ad aiutare chi era in difficoltà”

La passione, la volontà di essere sempre aggiornato sia sulle innovazioni tecniche che sugli sviluppi normativi e la profonda convinzione che l’impegno dei vigili del fuoco volontari fosse una risorsa utile a dare un supporto alla componente permanente, lo portarono a raggiungere un importante traguardo nel 2019, quando con il suo fattivo contributo, fu approvata la legge regionale 2/2019, finalizzata al sostegno e alla valorizzazione dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel riconoscimento dell’importante azione di tutela dei cittadini e del territorio e nella gestione di situazioni emergenziali. Grazie a questa legge, nasceva l’Associazione dei distaccamenti vigili del fuoco volontari della Regione FVG, dove furono riuniti tutti i distaccamenti regionali operativi, che poterono beneficiare di importanti risorse per la formazione dei volontari e per l’acquisto delle attrezzature.

Ivan lavorava a Lignano, e risiedeva assieme alla compagna Sandra ed al figlio Tommaso a Varmo. Quando era il suo turno, dopo lavoro si fermava per la notte nel distaccamento lignanese e provvedeva alla compilazione delle varie documentazioni e a verificare che le attrezzature, i mezzi ed il distaccamento fossero sempre in ordine: lo faceva con umiltà, dedizione e passione, gli stessi valori che ha trasmesso ad ogni volontario.

“Il mio primo pensiero va ai familiari di Ivan Monticoli ai quali ci stringiamo con affetto – ha detto il Comandante di Udine Giorgio Basile – la sua prematura scomparsa rappresenta una grave perdita per il comando di Udine. Voglio ricordare il suo fattivo impegno per la realizzazione della nuova sede del distaccamento lignanese e per il suo ruolo di presidente dell’Associazione dei distaccamenti volontari di tutta la regione, ruolo che ha permesso di garantire un importante elemento di raccordo a livello istituzionale sia con il comando che con la regione. La sua passione e il suo spirito di iniziativa non sono mai venuti meno. Nel suo ricordo il comando di Udine porterà avanti tutte le iniziative che lo hanno visto protagonista in prima persona. Ivan rimarrà comunque un punto di riferimento per tutti i vigili del fuoco di Lignano, di Udine e della regione”.