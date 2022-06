Scissione M5S: in Fvg i consiglieri restano con Conte

FVG – Nessuna fuoriuscita dal Movimento 5 stelle per i consiglieri regionali in Friuli Venezia Giulia. Mauro Capozzella, Andrea Ussai, Ilaria Dal Zovo, Cristian Sergo, che siedono ai banchi dell’opposizione, rimangono fedeli ai valori del Movimento e alla linea del suo presidente Giuseppe Conte. “Al momento non ho contezza di nessun passaggio a ‘Insieme per il Futuro’ a livello regionale – spiega Ussai – mi sembra che in Fvg ci sia stata una bocciatura totale sulla linea di Di Maio”.

Rimangono all’interno del Movimento anche i parlamentari pentastellati eletti in Fvg, tra cui il ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli.

“Quando Di Maio ha deciso di creare Insieme per il Futuro – osserva Ussai – mi sono chiesto ‘Il futuro di chi? Dei cittadini o suo visto che sta scadendo il secondo mandato?'”. La scelta del ministro degli Esteri “è dolorosa per il M5s, ma viste le posizioni che Di Maio teneva ultimamente rispetto al Movimento e alla linea di Conte, era l’unica possibile. Per coerenza, come ha chiesto lui in questi anni, si sarebbe dovuto dimettere e non creare un altro partito. Ora non posso che augurargli ogni bene, spiace solo che un esponente che ha rappresentato il Movimento per molto tempo abbia deciso di fare questa scelta”.

Neanche Alessandra Richetti – candidata sindaco di Trieste per il M5S all’ultima tornata elettorale e ora unica esponente dei pentastellati in Consiglio comunale – non abbandona il Movimento: “Rimango legata ai valori che rappresenta”, assicura.