Nuova serie A: alla prima giornata l’Udinese affronta il Milan a San Siro

UDINE – Il Milan campione d’Italia comincerà il nuovo campionato in casa contro l’Udinese, il prossimo 13 agosto. Lo ha stabilito il sorteggio in corso a Milano. Per l’Inter trasferta a Lecce, la Juve ospita il Sassuolo e il Napoli gioca in casa del Verona. La settimana successiva, 21 agosto, la squadra friulana ospiterà in casa la Salernitana, per poi andare in trasferta a Monza. (QUI tutto il calendario della nuova serie A).

Il campionato 2022-2023 sarà il più lungo della storia, a causa della pausa per i Mondiali in Qatar tra il 13 novembre al 4 gennaio. Il torneo si chiuderà il 4 giugno 2023.