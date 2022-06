L’Associazione italiana sommelier fa diplomare 102 nuovi “ambasciatori del buon vino”

FVG – “Sono stati 102 i soci dell’Ais che l’altra sera hanno ricevuto il diploma di sommelier. Dopo diversi mesi di studio e degustazioni e il superamento dei tre livelli con cui è organizzato il corso professionale, è stata festa grande al ristorante Da Nando di Mortegliano. Ai neo sommelier è stato consegnato il tastevin, prestigioso simbolo di appartenenza all’Associazione più importante della sommelleria italiana.

Provenienti da tutta la regione, i nuovi diplomati – 60 per cento donne con un’età media di 30 anni – andranno a rafforzare il club dei comunicatori del vino, importante figura per la promozione della cultura enologica regionale e non solo.

La consegna degli attestati è stata anche occasione per formalizzare – dopo dodici anni – la fine della presidenza regionale affidata a Renzo Zorzi. Dalle elezioni del 26 e 27 giugno usciranno i nuovi organi sociali dell’Associazione italiana sommelier che in Friuli Venezia Giulia conta oltre mille soci”.