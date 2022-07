Nuova ondata di bollettini potenzialmente ingannevoli alle imprese

UDINE – Nuova ondata di segnalazioni da parte di imprenditori, alla Camera di commercio Pordenone-Udine, relative a comunicazioni potenzialmente ingannevoli, anche via Pec, con richieste di pagamento di varia natura. Richieste che non provengono dall’ente camerale e risultano sempre sprovviste, fra le altre cose, di alcuni elementi peculiari, come per esempio logo e indirizzi di riferimento ufficiali.

Chi dovesse ricevere richieste analoghe è invitato a rivolgersi, in caso di dubbi, alla propria associazione di categoria o al professionista di fiducia, ma soprattutto direttamente alla Camera di Commercio, scrivendo a urp@pnud.camcom.it o chiamando i numeri 0432.273543-210.

La Camera ricorda inoltre che pagamento effettivo del diritto annuale da parte delle imprese va versato esclusivamente con F24 o online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito » http://dirittoannuale. camcom.it/cada-new/, utilizzando la funzione “calcola e paga”). Per difendersi dalle indebite richieste di pagamento, gli uffici camerali segnalano “Io non ci casco”, vademecum realizzato dall’Autorità Antitrust contro le indebite richieste di pagamento, utile ad assicurare un’adeguata trasparenza e informazione a favore delle imprese affinché possano difendersi dai frequenti tentativi di raggiri posti in essere ai loro danni.

Per una verifica più approfondita è possibile consultare il sito camerale www.pnud.camcom.it – costantemente aggiornato – o gli uffici della Camera, a disposizione per qualsiasi chiarimento.