“Estate di Stelle” porta a Palmanova “Il Volo”

PALMANOVA – Dopo Zucchero, Gogol Bordello e il musical Mamma Mia!, nuovo appuntamento con la rassegna “Estate di Stelle” a Palmanova, città patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco. Domani, giovedì 21 luglio in piazza Grande, l’atteso ritorno per il trio vocale più famoso al mondo, Il Volo, che porterà nella città stellata il progetto “Il Volo live in Concert”, spettacolo che emozionerà il pubblico con le canzoni del progetto dedicato al M° Morricone e tutti i grandi successi della carriera del trio. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria, posta in Borgo Udine (così come l’ingresso), dalle 19.00. Porte aperte dalle 20.00 e inizio concerto previsto per le 21.30. Info su www.azalea.it .

Con “Live in Concert”, Il Volo porterà sul palco i brani tratti del loro recente progetto tributo al Maestro Ennio Morricone, da cui è nato anche il disco “Il Volo Sings Morricone”, insieme ad altri successi che hanno caratterizzato la loro carriera fin dagli esordi. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.

Completano il programma di Estate di Stelle i concerti di Venditti & De Gregori (24 luglio), Ben Harper e Innocent Criminals (2 agosto) e il “Back ti the Future Live Tour” diElisa (4 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azaleait .