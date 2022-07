Cartelli vecchi e consumati: il Comune li sostituisce

UDINE – L’Amministrazione comunale, su iniziativa del sindaco Pietro Fontanini, ha iniziato l’opera di rifacimento dell’intera cartellonistica storico artistica realizzata quasi trent’anni fa dalla Provincia e presente sul territorio del Comune di Udine.

“Si tratta – ha spiegato l’assessore alla cultura Fabrizio Cigolot – di sessantadue pannelli che, dopo tanti anni, erano in condizioni di degrado e per i quali abbiamo rivisto e aggiornato i testi, che indicano anche gli ultimi lavori fatti, come ad esempio quello che ha rivoluzionato la viabilità e l’aspetto complessivo di via Mercatovecchio”.

L’intervento è stato realizzato dalla cooperativa Alea di Cividale del Friuli. Anche il sindaco ha espresso soddisfazione per il risultato di questo intervento che “si è reso necessario anche a fronte della grande quantità di turisti che quotidianamente transita e soggiorna nella nostra città. I cartelli sono trilingui e comprendono, oltre all’italiano, anche il friulano, a testimonianza della presenza, in questa Regione, della lingua minoritaria più parlata del Paese, e l’inglese”.

Attualmente sono stati sostituiti i pannelli presenti sul piazzale del Castello, all’imbocco della salita al Colle da piazza Libertà e in via Mercatovecchio. Progressivamente verranno sostituiti quelli presenti sull’intero territorio cittadino.