Omar Monestier, direttore di Messaggero Veneto e Piccolo, è morto a 57 anni

FVG – Lutto nel mondo del giornalismo del Fvg, è morto la scorsa notte, a 57 anni, Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto e de Il Piccolo. Il giornalista è stato colpito da un malore nel corso della notte mentre si trovava a casa.

Nato a Belluno il 23 settembre 1964, Monestier viveva a Moruzzo (Udine), ma da quando aveva assunto la doppia carica si alternava tra Trieste e il Friuli. Era già stato, per due anni, dal 2012 direttore del Messaggero Veneto di Udine e Pordenone. Era poi stato trasferito a Il Tirreno di Livorno per poi rientrare in regione nel 2016 dove, dal 2021 aveva assunto la direzione delle due storiche testate.