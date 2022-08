Ex Dormisch, passa all’unanimità la delibera. La soddisfazione del sindaco

UDINE – “Ieri il Consiglio comunale di Udine ha adottato all’unanimità il nuovo piano regolatore per l’area ex Dormisch. E per questo ringrazio tutti i consiglieri e tutte le consigliere. Questo voto permetterà di incominciare i lavori a inizio autunno, per creare una nuova cittadella della formazione aperta a tutta la città – ha dichiarato il sindaco, Pietro Fontanini”.

“Purtroppo il voto unanime è stato accompagnato dalle solite polemiche messe in scena dall’opposizione con quello stile poco corretto e per niente elegante che li contraddistingue. Stile non degno dell’importanza di quello che ci accingevamo a fare. Ieri è stato infatti un momento storico per tutta la città di Udine e, in particolare, per l’area a nord ovest, che dopo più di vent’anni di abbandono e totale degrado potrà rinascere a una vita nuova e stimolante”, ha chiarito il primo cittadino.

“In risposta alle polemiche di basso profilo, rispondo con la verità della cronaca. Proprio in campagna elettorale e precisamente dalle pagine del Messaggero Veneto, intervenivo sulla questione delle aree dismesse e, proprio parlando dell’ex Dormisch, scrivevo: ‘Lo stabile dell’ex Birreria Dormisch, vista la sua collocazione a ridosso del Centro Studi, dovrà essere riadattato per ospitare attività legate alla formazione e intrattenimento degli studenti’. C’è stato poi un imprenditore illuminato che ha voluto rendere realtà questo nostro sogno. All’ingegnere Gianpietro Benedetti va, quindi, la riconoscenza mia e di tutta la città di Udine”, ha concluso Fontanini.