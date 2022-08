Bimbo di 2 anni investito a Lignano: è grave

LIGNANO SABBIADORO – Un bambino di poco più di 2 anni, di nazionalità vietnamita, è stato investito da un’auto domenica mattina, in via dei Platani, a Lignano Sabbiadoro. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito, in codice rosso, all’ospedale di Udine, a bordo dell’elicottero sanitario. Sono in corso indagini della Polizia locale per stabilire le cause e le responsabilità dell’incidente stradale, che per il momento non sono chiare.

Secondo quanto si è appreso, il bimbo era insieme con i genitori e stava camminando, quando improvvisamente si è allontanato correndo verso la

strada. Nessuno ha fatto in tempo a fermarlo e il piccolo si è lanciato sulla carreggiata dove una persona alla guida di un Suv lo ha visto sbucare. Nonostante un tentativo fatto, non è riuscito a evitare l’impatto. Il bambino è a Lignano per un breve periodo di vacanza, ospite insieme con i genitori di una struttura turistica.