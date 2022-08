Varo del ponte sul fiume Lemene nella notte tra mercoledì e giovedì

FVG – Archiviati i grandi volumi di traffico dell’esodo e del controesodo, sono ripresi a pieno ritmo i lavori per la costruzione della terza corsia della A4 nel tratto Alvisopoli – Nodo di Portogruaro. Lungo i quasi 9 chilometri di tracciato, il cantiere prevede non solo l’allargamento delle carreggiate, ma anche il rifacimento di ben 24 opere. Tra queste sono inclusi anche 3 ponti autostradali: sul fiume Lemene, sulla roggia Versiola e sul canale Taglio. Nella notte tra mercoledì 31 agosto e giovedì 1° settembre verrà varato l’impalcato sul fiume Lemene. Si tratta di una struttura lunga 47 metri, composta da 5 travi dal peso di 50 tonnellate l’una.

Per consentire l’esecuzione di questi lavori sarà necessario chiudere il tratto autostradale della A4 tra il casello di Latisana e il Nodo di Portogruaro (allacciamento A4/A28) in entrambe le direzioni dalle ore 21 di mercoledì 31 agosto alle ore 6 di giovedì 1° settembre. Tutte le deviazioni al traffico verranno segnalate attraverso i pannelli a messaggio variabile e con apposita cartellonistica gialla sarà possibile seguire gli itinerari alternativi lungo la viabilità ordinaria. Autovie Venete ricorda inoltre che è possibile informarsi sulla situazione del traffico utilizzando il sito www.infoviaggiando.it, scaricando l’app infoviaggiando o telefonando all’800996099.

Non solo terza corsia e non solo A4. Puntuali sono gli interventi di manutenzione sulla rete autostradale. Nella giornata di mercoledì verrà svolta un’attività di manutenzione ai giunti del sottovia di svincolo di Godega di Sant’Urbano sulla A28. Per la sua esecuzione verrà chiusa alla circolazione dalle ore 7 alle ore 24 la rampa di entrata alla carreggiata sud in direzione Portogruaro per chi proviene dallo svincolo di Godega. Pertanto, chi proviene da Godega ed è diretto verso Portogruaro dovrà seguire l’itinerario alternativo con possibilità di immissione sulla A28 allo svincolo Sacile Ovest.