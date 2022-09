Alzato il sipario su Friuli Doc, festa delle eccellenze del territorio

UDINE – La città si prepara a inaugurare la ventottesima edizione di Friuli Doc con un programma ricco di qualità ed esteso nei contenuti. Prerogativa necessaria per una kermesse che non rappresenta solo un prodotto o un singolo settore, ma la celebrazione della cultura, delle tradizioni, dello spirito e delle eccellenze vinicole e gastronomiche di un territorio grande e variegato. L’inaugurazione, in programma il prossimo 8 settembre alle 17.30, sarà l’occasione per dare il via a una quattro giorni durante i quali la città offrirà ai suoi ospiti un fuoco d’artificio di opportunità di svago, studio, intrattenimento e gratificazione dei sensi. Al taglio del nastro ci saranno l’allenatore dell’Udinese Calcio Andrea Sottil e l’attaccante Gerard Deulofeu, L’evento potrà contare sul volano offerto dall’eccellente performance turistica registrata in questi mesi. Un risultato ottenuto anche grazie alle norme e alle iniziative legate a Udine sotto le stelle, fattori che hanno ridisegnato l’attrattività della città durante e dopo l’emergenza Covid-19. La kermesse è stata presentata ieri sotto la Loggia del Lionello dall’assessore comunale Maurizio Franz e dall’assessore regionale Sergio Bini.

I LUOGHI. L’offerta di Friuli Doc sarà distribuita nelle più belle vie e piazze del centro. Piazza Libertà, via Mercatovecchio, il Castello, via Savorgnana, via Aquileia, piazza Matteotti e tutte le altre tradizionali sedi dell’evento si distribuiranno stand, esibizioni di show cooking, incontri, concerti, aree degustazione, laboratori, mostre ed esposizioni. Come per tradizione tutti i musei della città rimarranno aperti. Tra i protagonisti non mancheranno le eccellenze friulane come il prosciutto di San Daniele e il Montasio, le specialità della montagna, della collina e del mare, i produttori di Io Sono Friuli Venezia Giulia, piante, funghi, spezie, frutta e verdura del territorio, gli stand artigiani e gli stand gastronomici di Trieste e della Stiria.

Quest’anno, alla straordinaria tradizione delle osterie udinesi, ciascuna caratterizzata da un’intrigante proposta di abbinamento cibo-vino, si affiancano i ristoranti di Udine Cooking con dieci indirizzi di ottimo livello e altrettanti menu del territorio che completano la proposta di ospitalità di Friuli Doc. Per la pubblicità è stato utilizzato ancora il tappo di sughero con il nome Friuli Doc e l’angelo del castello. La decisione di utilizzare nuovamente l’immagine 2021 costituisce un cambio di approccio finalizzato a massimizzare i risultati promozionali. Obiettivo di questa scelta, che applica una delle regole base della comunicazione, è infatti consolidare la riconoscibilità del brand e costruire progressivamente un patrimonio di notorietà sempre più forte. Se l’immagine si conferma, completamente nuovo è invece il sito internet di Friuli Doc. Una guida digitale della manifestazione disponibile anche in inglese e tedesco, completa, facile da consultare e funzionale alle esigenze della promozione. Nelle vie della città 14 prismi informativi alti due metri aiuteranno i visitatori a orientarsi rendendo il brand Friuli Doc protagonista.