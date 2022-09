San Domenico, il Comune si impegna a sostenere le spese impreviste per i traslochi

UDINE – Il sindaco di Udine Pietro Fontanini, accompagnato dall’assessore all’urbanistica Giulia Manzan, ha visitato le abitazioni che verranno demolite nel quartiere di San Domenico. Queste ultime sono coinvolte nel programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare, finanziato con fondi Pnrr. La prossima settimana partiranno i traslochi dei residenti interessati dal lotto del Comune. Il primo cittadino ha ascoltato i bisogni di alcune famiglie del quartiere che hanno esternato problematiche relative al loro spostamento. Al termine di un ritrovo durato oltre un’ora alla comunità Piergiorgio, Fontanini ha accolto le richieste che gli sono pervenute garantendo un sostegno economico a coloro che traslocano. “Il Comune sarà vicino a queste persone in difficoltà – le parole del sindaco -, daremo loro un aiuto, dati i costi che dovranno affrontare per adeguare alcune parti della casa in cui andranno ad abitare. Sono fiducioso perchè siamo impegnati a facilitare il loro trasferimento”.

Alla riunione era presente anche Giorgio Michelutti, presidente Ater, che ha sentito con attenzione le questioni poste dalle famiglie, definendo proficuo il confronto. “Quella di ieri è stata la giornata dell’ascolto – le parole del leader dell’Ater – i temi esternati sono vari e delicati. Un trasloco è fonte di stress e bisogna lavorare uniti. Ora porterò le istanze all’Ater per capire le strategie e le misure da adottare per risolvere queste situazioni”. All’uscita dall’incontro, ha chiuso il giro di voci l’assessore all’urbanistica Giulia Manzan: “In parallelo al percorso di ascolto con i residenti, è iniziata una fase di partecipazione per condividere la realizzazione del progetto definitivo/esecutivo che verrà consegnato dai professionisti al Comune entro la fine del 2022”.