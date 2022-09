Dopo quattro anni di stop ha riaperto l’Hub Officine Giovani

UDINE – Dopo quattro anni di stop, il servizio comunale rivolto alla fascia della popolazione giovanile, Hub Officine Giovani, ha riaperto oggi nella sua storica sede di piazzale Valle del But 3. Il servizio è stato riattivato grazie a una co-progettazione tra il Comune di Udine e le associazioni Cas’Aupa e Get Up in una iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili – anni 2020 e 2021.

Hub Officine Giovani è uno spazio polifunzionale in cui i giovani possono esprimere la propria creatività in qualsiasi disciplina, imparare nuove skills e creare qualcosa di nuovo. Durante il periodo estivo si sono incontrati musicisti, attori, creativi, studenti ed esponenti del mondo culturale udinese e regionale per raccogliere i dati sulle esigenze e i bisogni dei giovani udinesi.

Sono loro rivolti, infatti, i principali servizi: sale prove, formazione, orientamento e accompagnamento allo sviluppo dei propri interessi creativi e di skill trasversali. Tutti i servizi saranno gratuiti per le persone under 35.

Negli ultimi anni si è vista in città una rinascita di collettivi, associazioni e gruppi informali giovanili dediti alla creazione artistica, all’organizzazione di eventi e all’attività sociale. Lo scopo del progetto è quindi quello di far crescere questi movimenti affinché portino effetti benefici, con la loro forza propulsiva, a tutta la società civile.

“Con l’apertura dell’Hub Officine Giovani – ha commentato il Consigliere Vidoni – il Comune di Udine si dimostra ancora una volta attento alle politiche in favore dei giovani. Siamo contenti quindi di riaprire questo servizio che sarà luogo di aggregazione e di creatività, un punto di riferimento per tutti i giovani del quartiere, della città e non solo. Desidero ringraziare tutti i partner che hanno permesso questa co-progettazione e ovviamente l’Anci e il Dipartimento per le politiche giovanili che hanno ritenuto valida la nostra proposta con la partecipazione al bando Fermenti in Comune. Il nostro obiettivo non è a breve termine ma sarà quello di dare continuità a questo servizio nei prossimi anni”. “La formazione e l’orientamento – ha aggiunto Mery Pagliarini di Get Up – due pilastri dell’attività che Get Up svolge da anni sul territorio udinese, entreranno in una dimensione nuova e entusiasmante grazie al progetto Officine Giovani. L’educazione non frontale ma trasversale e partecipata per formare cittadini e persone consapevoli”.

“Cas’Aupa – ha commentato Francesco Nguyen – è convinta che il futuro siano i giovani, che però devono avere il giusto spazio per provare, tentare e sbagliare. La mancanza di libertà di sperimentare e fallire senza giudizi, interni o esterni, è il meccanismo che sta più incidendo sulla popolazione giovanile. Officine Giovani è stata progettata per essere uno spazio di tentativi, di creazione artistica e soprattutto di incontro e scambio”.

Hub Officine Giovani sarà aperto al pubblico dal 28 Settembre con i seguenti orari:

Lunedì: 09:00 – 13:00

Martedì: 18:00 – 23:00

Mercoledì: 16:30-20:30

Giovedì: 18:00-23:00

Venerdì: 16:30 – 20:30

Sabato: 15:00 – 19:00