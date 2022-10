Il centrodestra chiede l’esercito per tenere a bada migranti e delinquenti

UDINE – “La situazione sta diventando insostenibile e preoccupante. Servono azioni drastiche, e servono subito”. La maggioranza al governo della città si dimostra unita e chiede a gran voce l’impiego dell’esercito per contenere le scorribande dei migranti che ormai affollano la città. L’idea è quella di replicare il format di Strade sicure in via Cividale, dove si trova l’ex caserma Cavarzerani, e in borgo stazione. La richiesta sarà formalizzata venerdì mattina al prefetto di Udine, nel corso di una riunione del Comitato di ordine e sicurezza pubblica.

Un tema che ricompatta la maggioranza, dopo che nel 2019 la Lega si dimostrò scettica sull’utilizzo dei militari in città, come richiesto all’epoca, a gran voce, da Fratelli d’Italia e Progetto Fvg. Oggi le condizioni sono cambiate e soprattutto, visto l’approssimarsi della scadenza elettorale (2023), la giunta Fontanini ha tutta l’intenzione di “ripulire” i quartieri caldi per evitare scivoloni alle urne. Proprio lo stato in cui versava borgo stazione e il gran numero di migranti presenti in città, contribuì alla sconfitta del centrosinistra e di Vincenzo Martines in particolare, nel 2018. Oggi il centrodestra prova a evitare di fare la stessa fine.