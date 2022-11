Allerta meteo della Protezione civile: sul Fvg in arrivo piogge e temporali

FVG – La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di color “arancione”, valida per l’intera giornata di domani, a causa delle piogge, dei temporali e del vento forte previsti in regione. Lungo la fascia costiera l’allerta è di color “giallo”.

Domani – informa la Protezione civile – arriverà sul Mediterraneo una depressione da ovest e sulla regione passerà un marcato fronte atlantico, che sarà preceduto da correnti meridionali piuttosto sostenute nei bassi strati. Sulla regione sono previste piogge da abbondanti ad intense, molto intense sulla fascia alpina, prealpina e sulla Pedemontana, anche nevicate sulle Alpi oltre 1500-1800 metri. Nel pomeriggio-sera sono probabili temporali. Soffierà vento sostenuto da sud o sud-ovest, anche forte in quota e sulla costa. Sulla costa probabili mareggiate e sarà possibile anche acqua alta.

“Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – può comportare diffuse situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità, innalzamento dei principali corsi d’acqua, vento forte, mareggiate e acqua alta sulla costa in corrispondenza del picco di marea del mattino”.