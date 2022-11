Sabato 12 novembre il Palmanova Village accende il Natale 

AJELLO DEL FRIULI – Sabato 12 novembre al Palmanova Village si accende la magia del Natale con luminarie e decorazioni, cascate di luci che scendono dalle facciate, ghirlande lungo le arcate e, naturalmente, gli alberi addobbati. Tutto sarà illuminato per rendere l’atmosfera unica e magica, anche la zona parcheggi con cinque alberi luminosi, e al primo ingresso troverà spazio un grande abete che darà il benvenuto ai clienti insieme a delle renne dorate. All’ingresso centrale del Village sarà posizionato un tetto luminoso di luci che esalterà colori e forme delle nuove facciate del Village dipinte dall’artista Geometric Bang e in piazza campeggerà un grande abete di 12 metri, addobbato con luci e palline dorate, moquette color cioccolato e uno speciale allestimento floreale.

“Feel the real Christmas, ovvero senti il vero Natale, è il concept della campagna Natale Land of Fashion e il titolo che racchiude le tantissime iniziative dedicate al Natale che abbiamo in programma tra novembre e dicembre – spiega Giada Marangone, responsabile marketing del Palmanova Village –. E sarà proprio così, un Natale tutto da vivere, con esperienze davvero magiche ed emozionanti, pensate per coinvolgere tutta la famiglia”.

Si inizia sabato 12 novembre, dalle ore 16, con “Christmas Time” , la prima accensione di tutte le luminarie e la musica dal vivo di un gruppo funky. Per l’occasione, Palmanova Village offrirà l’aperitivo a tutti i visitatori con spumanti metodo classico del Friuli Venezia Giulia e i finger food di prodotti del territorio.

Domenica 4 dicembre, dalle ore 11, al civico 87, si parlerà de “La cucina friulana del Natale tra tradizione e innovazione”, un evento (su prenotazione) in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina – Istituzione Culturale della Repubblica Italiana – e la blogger udinese di “Manca il sale” Annalisa Sandri: si parlerà dei cambiamenti delle pietanze-simbolo regionali delle Feste e delle nuove proposte che, pur richiamando la consolidata tradizione, arricchiscono la gastronomia friulana con un tocco di eleganza e di innovazione. A seguire, assaggi di pietanze tipiche di Natale a cura del Ristorante Prosciutteria Dall’Ava con prodotti della Dall’Ava Bakery offerti dal Palmanova Village.

Giovedì 8 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30, al civico 87, saranno protagonisti i più piccoli (dai 4 agli 11 anni) grazie al “Laboratorio per bambini di piccola scenografia teatrale” organizzato dal Village in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. La fantasia e l’esperienza di Margherita Mattotti e di Eloisa Gozzi, che da tanti anni realizzano gli ormai celebri laboratori per il teatro udinese, trasformeranno insieme ai bambini stoffe, legno, plastica, cartone, e materiali di riciclo trasformandoli in tante storie dedicate al magico mondo del teatro. Il laboratorio è gratuito, con iscrizione obbligatoria.

Domenica 18 dicembre, alle ore 16, gran finale con l’immancabile classico del Natale: il concerto gospel. In collaborazione con Azalea Promotion, l’azienda friulana specializzata in concerti e grandi eventi, il Village ospiterà i Soul Circus Gospel Choir, un poliedrico ensemble vocale, uno dei cori più apprezzati del Friuli Venezia Giulia, che canterà i più famosi Christmas carols, classici rivisitati e brani inediti. Per gli eventi su prenotazione e per tutte le informazioni: www.palmanovavillage.it