Statua di Sgorlon inaugurata da poche ore e già imbrattata. Fontanini: “Atto incivile”

UDINE – Il sindaco Pietro Fontanini è intervenuto per esprimere il suo disappunto in merito all’episodio che ha visto una persona imbrattare la statua dedicata a Carlo Sgorlon appena inaugurata. “Grazie all’artista Calogero Condello per la rapidità con cui ha ripulito la statua e all’assessore Fabrizio Cigolot per essere intervenuto tempestivamente. Era stata imbrattata durante la notte da qualche incivile che non ama il bello, che non ama l‘arte, che non sa apprezzare la letteratura perché è troppo ignorante. Ringrazio anche la Polizia Locale di Udine per essere intervenuta per le indagini del caso. Auspico che grazie anche alla presenza delle telecamere, i responsabili possano essere individuati e perseguiti in modo esemplare”. Queste le parole di Fontanini, che qualche ora prima, sabato mattina, aveva preso parte alla cerimonia di inaugurazione della statua, in piazza Marconi.