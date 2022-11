Io sono Fvg: aperto al Città Fiera un temporary store con i prodotti del territorio

UDINE – “Una scommessa vinta su un progetto in cui abbiamo creduto molto e che rappresenta i valori del territorio e delle sue eccellenze”. Così il governatore della Regione Massimiliano Fedriga ha commentato l’apertura del temporary store ospitato all’interno del centro commerciale Citta Fiera a Torreano di Martignacco, negozio in cui si possono trovare i prodotti brandizzati con il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Alla presenza del sindaco di Martignacco Gianluca Casali, del fondatore del centro commerciale Antonio Bardelli, del presidente di Agrifood Fvg Claudio Filipuzzi, del presidente di Academia del Gusto nonché della Federazione italiana cuochi di Udine Daniele Piccoli e dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, Fedriga ha posto in risalto il percorso che è stato compiuto nell’arco di due anni per rendere non solo riconoscibile il territorio a livello internazionale ma anche per promuovere le eccellenze agroalimentari.

“Questo progetto – ha detto il capo dell’Esecutivo regionale – è stata una scommessa nata nel periodo della pandemia, che rappresenta non solo i valori del territorio e delle sue eccellenze ma anche la sostenibilità e la tracciabilità di ciò che viene prodotto in Friuli Venezia Giulia. Far conoscere attraverso un marchio univoco quanto di meglio e di peculiare sa esprimere questa regione attraverso un lavoro di squadra diventa il valore aggiunto per farsi spazio a livello internazionale in un mercato molto competitivo. Ciò che ci spinge a proseguire lungo il percorso che abbiamo tracciato sono l’interesse e la riconoscibilità che siamo riusciti a suscitare”.

“Essere presenti all’interno di un grande centro commerciale come il Città fiera, che ogni giorno accoglie molte migliaia di persone – ha aggiunto Fedriga – è un’operazione importante perché ci permette di continuare a valorizzare la promozione dei prodotti con il nostro marchio e di dare la possibilità al cliente di trovare in un unico spazio quanto sa proporre l’intera filiera a marchio Io sono Fvg”.

Per l’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier lo store rappresenta un momento di riconoscibilità e univocità dei prodotti che si fregiano del brand regionale “soprattutto per quelli di nicchia che si trovano con più difficoltà nella grande distribuzione. Inoltre, ciò rappresenta una sorta di certificazione per il cliente finale, il quale sa che qui può trovare un prodotto sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, che valorizza l’intera filiera del Friuli Venezia Giulia.

Sul fronte dei numeri i marchi azienda food “Io sono Friuli Venezia Giulia” fino ad ora concessi sono 252, mentre i prodotti marchiati autorizzati risultano essere 661. I ristoratori e distributori che utilizzano il marchio sono 288 mentre gli eventi e le manifestazioni che si fregiano del logo sono 370. Infine, le squadre sportive che hanno inserito il logo sulle divise sono 5.