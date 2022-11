“DIMMI. Le donne raccontano”: ancora due appuntamenti

Proseguono gli appuntamenti della terza edizione di “DIMMI. Le donne raccontano”, progetto che, grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, propone un percorso di pensiero e formazione. Attraverso diverse discipline l’iniziativa cerca di stimolare un dialogo autentico tra i generi, contro ogni stereotipo e pregiudizio, mettendo al centro le donne con il loro sapere e le loro storie.

IL 30 NOVEMBRE – Mercoledì 30 novembre, alle 17.30, Lino’s & co, in via Di Prampero Artico 7, a Udine, ospiterà l’incontro, rivolto in particolare a formatori di bambini dai 3 ai 12 anni, “Artoo e Alchemilla: in ascolto dei bambini e delle bambine per andare oltre gli stereotipi di genere” (ingresso gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento posti). Alchemilla Milano – azienda al femminile che ha fatto della parità e della partecipazione delle nuove generazioni il cuore del suo lavoro -, con Elisa Rota e Sara Salmi (Artoo) porteranno la loro testimonianza dopo un anno di lavoro assieme, durante il quale, grazie all’universo narrativo di Artoo, alla dimensione simbolica dell’arte e alle risorse educative fisiche e digitali, appositamente realizzate, i bambini e le bambine si sono potuti esprimere liberamente, entrando in contatto con il loro mondo interiore, condividendolo.

IL 2 DICEMBRE – Venerdì 2 dicembre, alle 10, sempre lo spazio di Lino’s & co, in via Di Prampero Artico 7, a Udine, ospiterà un secondo appuntamento: “Tigri – new tools to give voice and empower young woman” (ingresso gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento posti). Nell’occasione sarà presentata la metodologia “Tigri”, ovvero l’auto-narrazione attraverso pratiche creative e artistiche (collage, bodymaps, flashcards, photography, interview). L’incontro si svolgerà al termine del training internazionale nell’ambito del programma Erasmus+ che coinvolge cinque Paesi (Italia, Slovenia, Serbia, Austria, Germania), durante il quale 25 Youth workers si sono formate e formati alla metodologia e che, a loro volta, la sperimenteranno con gruppi di giovani donne. L’evento è stato realizzato a cura di Puntozero – Italia, Kulturno Izobrazevalno Drustvo Pina – Slovenia, Starkmacher Ev – Germania, Association Kulturanova – Serbia, Verein Junged Für Eine Geeinte Welt – Austria.

IL PROGETTO – Il sapere femminile e le molte storie che hanno per protagoniste le donne, diventano il cuore pulsante di un percorso di pensiero e formazione che, attraverso diverse discipline, quali filosofia, storia, letteratura, diritto, cerca di stimolare un dialogo autentico tra i generi, contro ogni stereotipo e pregiudizio. L’obiettivo di DIMMI è quello di favorire, soprattutto nelle giovani generazioni, una nuova consapevolezza del sé all’interno di un noi, base per una società includente e aperta a nuove prospettive, per farlo, mette in connessione professioniste e professionisti che da anni lavorano sul tema e di farlo con un’attenzione particolare per le donne del Fvg.

Il programma nel dettaglio è disponibile su www.ledonneraccontano.it

L’hashtag è: #DIMMILedonneraccontano