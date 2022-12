Sconto del 50% sugli abbonamenti del trasporto pubblico locale per gli over 65

FVG – Un intervento a favore degli over 65 per uno sconto del 50 per cento sull’acquisto di abbonamenti del Trasporto pubblico locale. Inoltre, una posta di 3 milioni di bilancio a favore delle aziende del Tpl del Friuli Venezia Giulia come forma di sostegno a fronte delle maggiori spese causate dall’aumento dei costi. Questi i contenuti di due emendamenti di Giunta presentati in sede di Consiglio regionale nell’ambito del dibattito sulla Stabilità.

Nel dettaglio, per quel che riguarda lo sconto riservato agli over 65 (residenti in regione), nell’emendamento presentato dall’Esecutivo – al fine di favorire la mobilità delle persone – viene proposta un’agevolazione minima del 50 per cento sull’acquisto di abbonamenti per il Trasporto pubblico locale di competenza della Regione per tratte interne al territorio del Friuli Venezia Giulia.

Relativamente ai 3 milioni alle aziende del Tpl, la Giunta regionale fa riferimento agli aumenti eccezionali dei prezzi e, in considerazione di ciò, prevede l’erogazione di un contributo straordinario a ristoro dei costi 2022 e 2023 per la parte non coperta da provvedimenti statali.