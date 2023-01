Stabilità, Fedriga: “Ok dalla giunta a ddl pannelli fotovoltaici per 100 milioni”

FVG – “A beneficio dei cittadini del Friuli Venezia Giulia va ribadito il dato di fatto che questa Giunta regionale, oltre ad aver esponenzialmente aumentato le risorse destinate alle politiche ambientali rispetto alla precedente legislatura, ha stanziato 100 milioni di euro per favorire l’istallazione da parte dei privati di pannelli fotovoltaici seguendo una procedura che tutelasse la legittimità del provvedimento e che comunque avesse efficacia dal primo novembre di quest’anno”. Lo ha detto oggi a Trieste in sede di Consiglio regionale il governatore Massimiliano Fedriga nel corso della discussione sulla legge di Stabilità.

Come ha sottolineato il massimo esponente della Giunta replicando ad alcuni interventi della minoranza consiliare, “comprendo le ragioni che muovono le forze di opposizione ad assumere a volte delle posizioni strumentali, ma mi sarei aspettato che, davanti a un così ambizioso obiettivo di aiutare le famiglie a fronte del rincaro dei costi energetici, tutte le forze politiche, responsabilmente, trovassero un punto di equilibrio senza cadere in derive demagogiche lontane dalla realtà”.

Il governatore infatti ha comunicato che proprio oggi in Giunta è stato approvato il disegno di legge relativo agli incentivi per la diffusione di fonte energetiche rinnovabili finanziato con 100 milioni di euro. “Ribadisco – ha concluso Fedriga – che questo iter in via di

definizione, rigorosamente attento alla normativa per prevenire insidiose criticità interpretative, prevederà la prossima adozione di un regolamento per l’erogazione degli incentivi che avrà effetto retroattivo dal 1° novembre 2022”.