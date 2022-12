“Greening Arts”: una serata-evento con i festival della rete Intersezioni!

– Tre performances portate in scena da altrettante compagnie. Quella in programma martedì 20 dicembre, dalle 20.30, a Lo Studio (in via Fabio di Maniago 15), sarà una serata-evento in occasione della quale “Intersezioni” – la rete di festival urbani di arte e spettacolo che “abitano” il Friuli Venezia Giulia, AreaDanza, Art Tal Ort, Contaminazioni Digitali, In\visible Cities, Microfestival, Terminal – regalerà al pubblico le restituzioni realizzate dagli artisti selezionati attraverso il bando “Greening Arts – performance, relazioni, innovazione”, promosso in collaborazione con tre aziende tessili del Fvg e realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La serata, all’insegna di danza, musica e teatro, sarà a ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione al numero 3457680258 o scrivendo a info@intersezionifvg.it .

Dopo la selezione dei tre vincitori della call – la compagnia di danza Sanpapié da Milano; la videoartista Antonietta Dicorato con il compositore Simone Grandi da Bologna; e il collettivo Spazio a Colori da Pordenone –, a ciascuno è stato “assegnata” una delle aziende partner: Il Ricamificio, Filegusele e RE49 Italian Sustainable Shoes. Insieme ai tutor di Intersezioni, gli artisti hanno incontrato e condiviso le loro progettualità con le aziende artigiane del comparto tessile friulano, che a loro volta hanno portato i loro progetti imprenditoriali, la loro visione del mondo. Ne è nato un dialogo che ha aperto strade nuove e creato relazioni autentiche fra settori e geografie anche molto diverse fra loro, in cui la materialità delle stoffe, la leggerezza della sapienza artigiana, la generosità del processo creativo hanno rappresentato le colonne portanti. Il risultato di tutto, dopo le anteprime estive, nell’ambito dei festival della rete, sarà messo in scena in occasione di una serata speciale che Intersezioni ha scelto di regalare al suo pubblico il quale potrà assistere a Tramă (Antonietta Dicorato e Simone Grande con Filegusele); “TRA_Memorie_geometrie” (collettivo Spazio a Colori e Il Ricamificio); From garbage to stars (compagnia di danza Sanpapié e RE49 Italian Sustainable Shoes).

«La scelta di far dialogare questi due mondi sul tema del Green – hanno spiegato dalla rete – nasce da una riflessione: la dimensione economica legata al solo profitto, adottata a lungo dalle imprese, ha esaurito la sua spinta propulsiva, generando scontento tra i dipendenti e scollamento tra l’identità personale e lavorativa. La sostenibilità esisterà con l’intuizione e inizierà con un’idea!» L’arte contemporanea – e questo progetto lo dimostra – può diventare quindi uno strumento didattico e metodologico per la creazione di un nuovo modello per i contesti aziendali e agisce, come un vero e proprio collante, per favorire processi innovativi e di team building all’interno delle organizzazioni, ampliando di fatto il raggio dei possibili portatori di interesse. Greening Arts è un progetto che tende a innovare l’impresa con l’arte e che mette al centro delle parti un tema necessario: la sostenibilità. Un dialogo aperto fra mondi diversi con un unico obiettivo: imparare a conoscersi per costruire relazioni sostenibili, durature e innovative.