Capodanno sulla neve: ecco gli impianti aperti

FVG – Temperature medie in risalita e poca neve: anche gli impianti del Friuli Venezia Giulia sono costretti a fare i conti con il meteo e, in vista di fine anno e dell’inizio del 2023, ci saranno alcune modifiche alle aperture. Pur rimanendo operativi tutti e sei i poli del Friuli Venezia Giulia, in alcuni comprensori sono state disposte le chiusure di alcune piste per la carenza di neve, in particolare alle quote più basse. Non manca però la voglia di sciare sulle piste della regione: dal 26 dicembre PromoTurismoFVG registra una presenza quotidiana di almeno 15mila appassionati, dove in questi giorni i comprensori più “gettonati” sono stati quelli di Tarvisio, Zoncolan e Piancavallo.

Da oggi ai primi giorni di gennaio, in attesa del prossimo aggiornamento, ecco dove si potrà sciare in regione. A Piancavallo rimane chiusa solo la pista Salomon, si può sciare sul resto del demanio sciabile, dove sono operative le seggiovie: Tremol1, Tremol2, Sole, Sauc, Casere, Busa Grande e i tappeti Daini, Genzianella, Caprioli, Bambi e Busa e le piste: Genzianella, Casere, Sauc 1 e 2, Busa Grande Tublat, Sole, Nazionale Bassa e Alta e Caprioli, nonché i campi scuola. Aperti infine bob su rotaia, Nevelandia e il Palaghiaccio.

Tutto aperto a Sappada/Forni Avoltri, dove da Natale ha riaperto al pubblico il parco di Nevelandia e sarà possibile usufruire delle sciovie Campetti1 e 2, e le seggiovie Eiben Col dei Mughi, Pian dei Nidi, Monte Siera, le due seggiovie del 2000, la sciovia Creta Forata con le relative piste. A Forni di Sopra sono aperte le seggiovie Varmost1, Varmost2 e Varmost3 e le relative piste, oltre a Fienili, Senas e Plan dai Pos, a cui si aggiungono i campi scuola al Davost, la sciovia e il Fantasy Park. Restano chiuse le piste Cimacuta, Cimacuta Bis e Davost Sud. A Sauris sono aperte le due sciovie e i tappeti, le piste Richelan, Sauris di Sotto e i due campi scuola, mentre rimane chiusa la pista Zehile. Quasi tutto a regime anche a Ravascletto/Zoncolan, sono aperti gli impianti Funifor Ravascletto-Monte Zoncolan, le seggiovie Valvan, Cuel d’Aiar, Giro d’Italia, Tamai2000 e Cima Tamai, la sciovia Arvenis e i tappeti Lausc, Cima Zoncolan e Madessa. Tutte le piste saranno aperte ad eccezione della “Tamai 2”. Rimane operativa la nuova pista di sci di fondo dello Zoncolan lunga 2,2 km, a quota 1750 metri, accessibile per tutti gli appassionati di questo sport dalla funivia di Ravascletto (www.turismofvg.it/it/ montagna365/sci-fondo/pista- plan-di-tamai). Non è stata ancora invece definita la data di apertura di Pradibosco.

A Tarvisio, nei prossimi giorni, saranno chiuse le piste A, B, C1, C2, D, rimane invece aperta l’intera di Prampero, la Rio Argento, le piste dell’Angelo, Duca D’Aosta, Florianca, Foresta e Malga. Gli impianti saranno tutti operativi ad eccezione della seggiovia Nuova Tarvisio. Sono aperti i tappeti Valle 1, Valle 2, e Campo Scuola, inoltre il parco giochi, il bob su rotaia, l’anello di fondo dell’Arena Paruzzi e il circuito di fondo della Val Saisera.

A Sella Nevea rimane tutto in funzione e accessibile, a disposizione degli sciatori le piste Canin agonistica e turistica comprese le varianti, i campi scuola 1 e 2, Prevala, Rifugio CAI 1 e CAI 2, Gilberti e gli skiweg. Tutti gli impianti di Sella Nevea saranno regolarmente in funzione con la telecabina Canin, la funivia del Prevala, la seggiovia Gilberti e il tappeto Campo Scuola. La giornata dedicata allo scialpinismo, come anticipato, sarà sospesa il 3 gennaio, per riprendere – se non ci saranno ulteriori comunicazioni – il martedì successivo, 10 gennaio. Per tenersi aggiornati sulle aperture degli impianti e delle piste è sempre possibile consultare il sito InfoNeve(www.turismofvg.it/montagna/ infoneve), il prossimo bollettino in merito alle aperture è in programma nel tardo pomeriggio di giovedì per le novità del fine settimana.

PromoTurismoFVG ricorda che per evitare code alle casse si può acquistare il biglietto online: occorre registrarsi sul sito e recarsi – una sola volta – alle biglietterie per il ritiro della “Ticket Card” (costo di 5 euro con validità di cinque anni). Coloro che possiedono già la card potranno caricare direttamente i biglietti e presentarsi direttamente ai tornelli degli impianti. Sul portale, all’indirizzo https://fvg.axess.shop/it, sono disponibili gli skipass giornalieri, CartaNeve, Sci@sempre, Sci@ore. Chi compra lo skipass, ma è ancora sprovvisto di “Ticket Card” riceverà un voucher e dovrà recarsi alle casse per la conversione del biglietto.

Per chi ha scelto di trascorrere la notte di San Silvestro sulle cime del Friuli Venezia Giulia quest’anno, il 31 dicembre, sono in programma la fiaccolata di fine anno con fuochi d’artificio a Sappada (www.turismofvg.it/eventi/ fiaccolata-di-fine-anno-e- fuochi-d-artificio-321860) e quella di Forni di Sopra organizzata dalla Rete di Imprese Forni di Sopra “Dolomiti in tutti i sensi”, Scuola Sci (www.turismofvg.it/eventi/ fiaccolata-di-fine-anno-290371 ), come anche il Lancio das Cidulas Ovaro, il tradizionale “volo” delle rotelle infuocate a cura degli incaricati del paese (www.turismofvg.it/eventi/ lancio-das-cidulas-326690). Per il 1° gennaio l’appuntamento è invece a Tarvisio, a Camporosso dove la Fiaccolata del Monte Lussari, il celebre appuntamento di inizio anno organizzato dall’US Camporosso, ritorna dopo due stagioni di stop per festeggiare la 50° edizione (www.turismofvg.it/eventi/ tradizionale-fiaccolata-del- monte-lussari-318313) e per dare il benvenuto al 2023 con la discesa degli sciatori lungo la pista Di Prampero, circa 3,5 km di lunghezza, con gli abiti della tradizione e con in mano una fiaccola. Agli appuntamenti citati si aggiungono anche gli eventi di “Magia del Natale sulle montagne” (://bit.ly/NataleMontagnaFVG) e l’International Ice Show, il 5 gennaio, uno spettacolo su ghiaccio con i migliori pattinatori italiani ed internazionali a Pontebba (www.turismofvg.it/eventi/ international-ice-show).