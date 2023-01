Eyof 2023, altre tre medaglie per l’Italia: una arriva dal Fvg

FVG – Il programma di gara di Eyof 2023, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, ha assegnato nella giornata di mercoledì altre medaglie, con la squadra azzurra che ha saputo arricchire ulteriormente il proprio medagliere con un argento e due bronzi.

A Tarvisio dopo la prima gara di sci alpino con lo slalom speciale maschile (oro alla Francia), si è ripetuto, sempre tra i pali stretti, con protagoniste le ragazze. La medaglia più preziosa va al collo dell’austriaca Leonie Raich che infligge 9 decimi di distacco alla tedesca Laila Illig. Terza a due centesimi la svedese Moa Landstroem. Azzurre sfortunate con la squalifica di Tatum Bieler, autrice di 2 ottime runs. Ludovica Righi chiude in diciassettesima posizione.

Donne protagoniste anche a Sappada con la prova individuale a tecnica libera femminile che segue gli ori azzurri e l’argento maschili nelle prime due giornate di gare. Sulla distanza dei 5 km l’oro va senza alcuna difficoltà alla francese Margot Tirloy che si lascia alle spalle il duello allo sprint tra la finlandese Silva Kemppi (argento) e la svizzera Estelle Darbellay (bronzo). Migliore delle azzurre, ventiduesima, Marie Schwitzer.

Grande spettacolo sulle paraboliche e i salti dello skicross a Piancavallo con le big finals. Tra le donne il successo è per la Svizzera con Chiara Von Moss che precede la tedesca Mattli Maria Magdale Fersh e la svedese Alexandra Nilsson. Nella categoria maschile per l’Italia è bronzo con Paolo Piccolo che sale sul gradino più basso del podio insieme al vincitore tedesco Nico Offenwanger e allo svedese William Young Shing (argento).

Dal trampolino di Planica arriva un grande argento per l’Italia nella prova a squadre femminile. L’Italia è seconda solo ai padroni di casa della Slovenia con la Germania al terzo posto superata proprio dalle azzurre nell’ultimo turno di salti. Nella categoria maschile il podio è per Austria (oro), Polonia (argento) e Germania (bronzo).

A Forni di Sopra seconda giornata di gare per lo sci alpinismo con la staffetta mista sprint. L’Italia si conferma grande protagonista e interprete di questa specialità conquistando il bronzo alle spalle della Spagna (oro) e del team elvetico.

Proseguono nel frattempo i gironi del curling a Claut e dell’hockey femminile a Spittal (Austria) e maschile a Torreano di Martignacco in vista delle finali e assegnazione delle medaglie venerdì.