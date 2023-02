Donna muore in zona stadio dopo essere stata investita da un’auto

UDINE – Una donna ha perso la vita questa mattina a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale a Udine, nella zona dello stadio Friuli. È successo poco prima delle 8. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre stava camminando, la persona è stata investita da una vettura.

Immediata la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112: gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’automedica e l’ambulanza da Udine. Attivate le forze dell’ordine. Inutili purtroppo i soccorsi: non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.