“DIMMI. Le donne raccontano” la terza edizione prosegue fino a maggio!

Saranno quattro gli appuntamenti che da febbraio a maggio 2023 chiuderanno la terza edizione di “DIMMI. Le donne raccontano”, progetto che, grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, propone un percorso di pensiero e formazione. Attraverso diverse discipline l’iniziativa cerca di stimolare un dialogo autentico tra i generi, contro ogni stereotipo e pregiudizio, mettendo al centro le donne con il loro sapere e le loro storie.

FEBBRAIO – Il primo appuntamento del 2023 – realizzato in collaborazione con ANPI Gorizia e Istituto Regionale di storia della Resistenza e dell’età contemporanea (IRSREC) di Trieste – è in programma a Gorizia, venerdì 24 febbraio, dalle 17.30. Il Trgovski Dom (corso Giuseppe Verdi 52) ospiterà la conferenza “Le donne tra pubblico e privato al confine orientale nel 900. Esperienze, memoria, progetti”. Ad affrontare la tematica sarà Anna Di Giannantonio, vicepresidente dell’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea nel FVG e presidente di ANPI Gorizia. Impegnata nell’utilizzo delle fonti orali sulla storia delle donne durante il fascismo e la resistenza. Con lei anche Eleonora Sartori, blogger e formatrice.

MARZO – A marzo saranno due gli appuntamenti da segnare in calendario: sabato 11 marzo, la libreria Friuli di Udine ospiterà l’incontro “Il tempo del noi” con la sociologa e counselor Fabrizia Iervese, L’evento vuole stimolare le partecipanti e i partecipanti a ricreare fiducia e rispetto in Sé e negli altri, riscoprire l’Alleanza tra il dentro e il fuori, attraverso il simbolo del cerchio.

Sabato 16 marzo, sempre alla libreria Friuli, dalle 17.30, interverrà Fabiana Fusco, direttrice dipartimento di Lingue e Letterature Università di Udine nell’ambito di una conferenza dal titolo “Genere o generi? Questo è il problema…” Consigli linguistici per un uso attento e consapevole della lingua italiana.

MAGGIO – La terza edizione si chiuderà venerdì 19 maggio alle 21.00 allo spazio Venezia di Udine con lo spettacolo “Sospiro d’anima” di e con Aida Talliente: Rosa Cantoni raccontata attraverso le sue poesie, le immagini, la musica.

I LABORATORI – Contestualmente agli incontri in calendario, nell’ambito di “DIMMI. Le donne raccontano” continuano anche i laboratori nelle scuole primarie e secondarie, oltre che una serie di incontri intitolati “Spazio di Genere” a cura di Giulia Iacolutti, con le donne di una classe del Cpia – Centro Provinciale Istruzioni Adulti –. Un laboratorio d’arte relazionale per riflettere insieme sugli spazi urbani attraverso la prospettiva di genere. Guidate dall’autrice, le partecipanti ricamano su pagine di tessuto i loro pensieri e desideri, creando un libro tessile.

IL PROGETTO – Il sapere femminile e le molte storie che hanno per protagoniste le donne, diventano il cuore pulsante di un percorso di pensiero e formazione che, attraverso diverse discipline, quali filosofia, storia, letteratura, diritto, cerca di stimolare un dialogo autentico tra i generi, contro ogni stereotipo e pregiudizio. L’obiettivo di DIMMI è quello di favorire, soprattutto nelle giovani generazioni, una nuova consapevolezza del sé all’interno di un noi, base per una società includente e aperta a nuove prospettive, per farlo, mette in connessione professioniste e professionisti che da anni lavorano sul tema e di farlo con un’attenzione particolare per le donne del Fvg.

Il programma nel dettaglio è disponibile su www.ledonneraccontano.it

L’hashtag è: #DIMMILedonneraccontano