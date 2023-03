Tondo: «Per le Regionali puntiamo a far eleggere due consiglieri»

FVG – Autonomia Responsabile, la civica fondata da Renzo Tondo, è pronta alla sfida in vista del voto per le Regionali del 2 e 3 aprile. Non solo è presente in tutte e cinque le circoscrizioni del Fvg nella coalizione di centrodestra a sostegno di Massimiliano Fedriga, ma non ha alcuna intenzione di svolgere un ruolo da comprimario. «Dopo le elezioni di cinque anni fa, in molti ci davano per spacciati, dopo aver eletto un solo consigliere regionale – afferma Tondo, che ha riunito a Palmanova i 47 candidati di Ar -. Ebbene, a differenza di altri, che in questa tornata non si sono ripresentati, noi ci siamo, con la convinzione di poter fare un buon risultato. Il nostro obiettivo minimo è portare due persone in Consiglio, dando così vita a un gruppo autonomo». Tondo è sicuro di poter fare bene, grazie soprattutto alla squadra che è riuscito a riunire attorno a sé: «Crediamo che Ar possa essere avvantaggiata nella corsa alla Regione rappresentando un’opportunità per tutti coloro che non si riconoscono nei partiti tradizionali. Noi ci mettiamo la faccia, unendo professionalità e volti nuovi all’insegna della correttezza, dell’impegno, della responsabilità».

Autonomia Responsabile ha scelto di schierare come capilista, Mirko Martini a Trieste (consigliere comunale nella città giuliana), Boris Dijust a Gorizia (presidente di Informest), Paolo Viezzi a Udine (è alla guida di Federcaccia Fvg), Claudio Del Fabbro a Tolmezzo (già amministratore a Villa Santina) e Gianni Sartor (consigliere comunale a Zoppola). Da segnalare, nella lista di Trieste, la presenza del candidato più giovane in assoluto di questa tornata elettorale, Giovanni Marchesich, 18 anni (nato ad agosto 2004).

Alla serata di Palmanova è intervenuto per un saluto e per un incoraggiamento il presidente uscente, e candidato per il centrodestra, Massimiliano Fedriga: «Ar è una lista credibile che può dare una prospettiva di rappresentatività civica al nostro territorio, dando voce a quello spaccato di popolazione che non si riconosce più nei partiti tradizionali – ha detto Fedriga -. Ringrazio chi si è voluto mettere in gioco rafforzando una coalizione che ambisce a governare per altri cinque anni questa Regione».

Il presidente si è soffermato sulla strategia da tenere in questa campagna elettorale: «Bisogna convincere gli elettori raccontando quanto fatto negli ultimi cinque anni, senza fare facili promesse ma dicendo la verità. Chiedo a tutti di impostare la campagna elettorale sulla concretezza, sulla serietà e sul pragmatismo, elementi che hanno contraddistinto la nostra amministrazione negli ultimi anni».