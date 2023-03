FdI si presenta a Udine: «Consapevoli di poter diventare il primo partito della coalizione»

UDINE – Conferenza stampa di presentazione della lista Fratelli d’Italia per le elezioni comunali a Udine a sostegno di Pietro Fontanini candidato sindaco, nella sede udinese sita in via Grazzano 81. A presiedere la conferenza il capolista Luca Vidoni, già capogruppo comunale FdI, Gianni Candotto, segretario della federazione provinciale e Paolo Ciani referente di lista. Diverse le battaglie portate avanti in questi 5 anni di maggioranza e di consiglio comunale, come ricorda Luca Vidoni: “Battaglie condotte e incentrate su temi legati alla sicurezza e all’ambiente oltre alle tematiche relative all’urbanistica, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle grandi aree commerciali”. Vidoni ricorda il grande impegno profuso per il raggiungimento di tali obiettivi dalla partecipazione dell’assessore Silvana Olivotto e dall’attivo coinvolgimento del consigliere Antonio Pittioni, vicepresidente del gruppo consiliare, oltre al consigliere Marco Valentini.

Punti inseriti nel programma elettorale con cui il Gruppo si presenta a cittadini ed elettori per i prossimi 5 anni. Come evidenzia Pietro Fontanini, intervenuto alla presentazione della lista, lo slogan della campagna elettorale è riassumibile nella frase “Non fermare il cambiamento”: l’obiettivo è infatti quello di dare continuità a quanto fatto in questi 5 anni, difendere i risultati raggiunti portando avanti il progetto con un costante miglioramento. “La città – sottolinea Fontanini – ha cambiato volto in questi ultimi anni con una organizzazione diversa, partendo dal presupposto che integrazione e accoglienza passino attraverso il rispetto delle regole cittadine: revocato il sistema Aurea, l’impegno si è concentrato sulla sicurezza riportando la polizia locale alle dirette dipendenze del sindaco, con l’istituzione di nuovi concorsi per aumentare il numero di vigili dotati di strumenti adeguati e supportati da cani antidroga, 160 telecamere installate in città a disposizione della polizia oltre a un posto di polizia in Viale Leopardi. Tra le tante cose fatte – continua Fontanini – ci sono anche aspetti su cui si intende migliorare: tra questi il sistema di raccolta differenziata porta a porta, un sistema moderno e vincente a tutela dell’ambiente”. Fontanini a tal proposito ricorda il biodigestore in fase di completamento in via Gonars a dimostrazione di come l’amministrazione abbia riposto grande attenzione ai temi ambientali. Non da meno l’impegno per la cultura e l’enogastronomia, prendendo a riferimento, tra gli svariati esempi, Ein Prosit e l’ultima mostra “Insieme” che ha attirato in città migliaia di spettatori a beneficio dell’intero territorio e dell’economia cittadina.

A Paolo Ciani il compito di completare nel migliore dei modi una lista competitiva, composta da 40 persone, tutte di Udine, che lavoreranno sulla città e al cui interno ci sono grandissime professionalità in grado dunque di ricoprire tutti i ruoli necessari. “FdI sente il peso importante dell’essere una lista determinante per il bene di Udine oltre che per la vittoria della coalizione di centrodestra. Va dato atto a Fontanini e a tutta la sua giunta – continua Ciani – di aver superato una fase difficile che ha portato a nuovi scenari. L’idea è quella di riportare la città di Udine agli onori che merita in qualità di centro del Friuli. Abbiamo il compito di guardare a una continuità politica con la Regione, con il Governo nazionale e con il ruolo delle Province. Siamo consapevoli di poter diventare il primo partito non solo a Udine ma in Regione. Abbiamo questa responsabilità in nome e per conto di un grande partito e di una grande leader”.

In conclusione dell’incontro, Gianni Candotto ha evidenziato come per perseguire l’obiettivo di ridare centralità alla città di Udine, Pietro Fontanini, che ha sempre creduto in questi valori condivisi, rappresenti la giusta persona da appoggiare in un progetto di lungo periodo che ha animato e anima le liste regionali e comunali e che verrà perseguito con tutti i mezzi a disposizione