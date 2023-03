In preghiera per la pace in Ucraina: l’arcivescovo presiede la Santa Messa

UDINE – Anche la Chiesa udinese ha raccolto l’appello del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, rilanciato dalla Conferenza episcopale italiana, a pregare per la pace, in modo particolare per l’Ucraina. Venerdì 10 marzo alle 19 in Cattedrale, a Udine, sarà infatti celebrata una Santa Messa per la Pace presieduta dall’arcivescovo, monsignor Andrea Bruno Mazzocato.

«A un anno dall’invasione russa di uno Stato indipendente, l’Ucraina, vogliamo tornare a ripetere il nostro “no” deciso a tutte le forme di violenza e di sopraffazione, il nostro “mai più” alla guerra. Per questo – si legge nella nota diffusa dalla Conferenza episcopale italiana -, invitiamo le comunità ecclesiali ad unirsi in preghiera per invocare il dono della pace nel mondo».

«Se da una parte è urgente un’azione diplomatica capace di spezzare la sterile logica della contrapposizione – proseguono i vescovi italiani –, dall’altra tutti i credenti devono sentirsi coinvolti nella costruzione di un mondo pacificato, giusto e solidale. Il tempo di Quaresima ci ricorda il valore della preghiera, del digiuno e della carità, le uniche vere armi capaci di trasformare i cuori delle persone e di renderci “fratelli tutti”». La celebrazione in Cattedrale sarà trasmessa in diretta da Radio Spazio.