Planet Plant: ultima chiamata a Lignano

LIGNANO – Uno apre la tv, scorre i social, legge il giornale e commenta – no, non è vero, non possibile! Invece è proprio così, è possibile, è proprio vero. Robert Plant, il cantante di una delle più grandi band della storia del rock, approda in quel di Lignano da dove farà partire la tourneè italiana tutta in acustico.

Già, perchè la carriera di uno dei best frontman di sempre – si contano sulle dita di una mano quelli che sono stati allo stesso livello per interpretazione, carisma, intensità, timbrica – è stata perennemente eclettica e divisa tra il suono duro del Martello degli Dei e le sonorità intime, ancestrali e folk tanto nella band del dirigibile quanto nella carriera solista.

Poi, se sempre quel signore che apre la tv, scorre i social, legge il giornale e commenta incredulo, andasse a ritroso nel tempo, gli ci vorrebbero ore, se non giorni, per farsi un’idea del best of di cotale monumento sonoro. La mistica di Kashmir, l’oscurità di No quarter, e – naturalmente – il capolavoro assoluto laddove tutto ciò che luccica è oro: Stairway to heaven. Il primo arpeggio e – come va di moda dire oggi – c’è chi ha le lacrime agli occhi e chi mente.

E poi la carriera solista, all’inizio condizionata dalla pesante eredità, come accade a tutti quelli che escono da una storia come quella, inscalfibile a distanza di oltre quarant’anni; e da un certo momento in poi di (quasi) altrettanta pregevole fattura con i temi cari – miti nordici, esoterismo, evoluzione, magia – a farla sempre da padrone su armonie sempre più folk, ethno e blues e con sempre meno distorsioni.

Nella serata di sabato 26 agosto all’Arena Alpe Adria – il classico appuntamento da “io c’ero!” – sarà accompagnato tra gli altri dalla splendida voce di Suzi Dian, sorta di contraltare angelico di una delle voci più magiche (e mai parola è stata più esaustiva) della musica.

I fans dei Led Zeppelin, di vecchia data quanto di recente, sono avvisati. Prevedere il sold-out è vincere facile: to be a rock and not to roll!

Biglietti in vendita dal 27 marzo su TicketOne