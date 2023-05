Pavan (Confcommercio Udine) chiede alle attività di restare aperte durante l’Adunata

UDINE – «Dopo una nuova riunione in Prefettura abbiamo riscontrato per l’ennesima volta la grande collaborazione tra tutte le forze dell’ordine e i soggetti preposti alla sicurezza come la Sores per preparare al meglio i giorni dell’Adunata degli alpini. Un ringraziamento va in particolare al Prefetto che coordina l’organizzazione dell’evento». Con questa premessa Giuseppe Pavan, presidente mandamentale di Confcommercio Udine, lancia un appello alle imprese economiche della città a rimanere aperti con costanza durante i giorni dell’evento: «Confcommercio invita a dare un servizio di accoglienza agli alpini e alle loro famiglie. La loro presenza a Udine – dice ancora Pavan assieme a Raffaello Pizzoferro, consigliere mandamentale rappresentante dei pubblici esercizi – è un sicuro valore aggiunto in una prospettiva turistica e dunque non c’è alcun dubbio sul fatto che sia opportuno che, pure in una situazione di affollamento, non solo i pubblici esercizi, ma anche i negozi partecipino alla festa mantenendo aperte le loro attività. Sono certo che il riscontro sarà positivo per tutti».